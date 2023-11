Robaron en una casa durante la madrugada en Cipolletti: «Hace meses venimos sufriendo»

Durante esta madrugada ocurrió un nuevo robo en una vivienda de Cipolletti. Un grupo de personas ingresó en un domicilio y se llevó diferentes elementos, entre ellos tres bicicletas. La víctima del robo dialogó con Diario RÍO NEGRO y aseguró que no es la primera vez que les ocurre. Este fin de semana también se registró un robo millonario a una distribuidora en la ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Villarino, según detalló Emilio, víctima del robo, ocurrió en la calle Alberti entre Esquiú y Antonio Turrín.

Además, describió que ya han padecido distintos robos en su domicilio. «Hace ya dos meses que venimos sufriendo, que nos vienen robando. Nos habían robado una rueda de un auto. Después a la semana volvieron y le robaron el estéreo y la rueda de otro auto», comentó.

Y dio detalles sobre este último hecho que se registró durante esta madrugada, «hoy nos despertamos porque uno de mis hijos entra a las seis, se levantó y habían abierto el portón, le hicieron palanca y se habían llevado las tres bicicletas«, sostuvo.

Las bicicletas robadas durante esta madrugada. Foto: Gentileza.

Lamentó que las bicicletas habían sido un regalo para sus hijos, «somos personas trabajadoras que nos ganamos el pan trabajando y con mucho esfuerzo le compramos las bicis a mis hijos«, contó.

El hecho ocurrió durante la madrugada y según describió, este martes podrían tener novedades con respecto a los autores del robo. «En la calle Esquiú hay una biblioteca que tiene cámaras, los vecinos me me dijeron que a la noche la revisan y me van a pasar los vídeos, a ver si se puede llegar a lograr ver por las cámaras esas y si podemos lograr ver quiénes fueron«, comentó.