Robo de cables en la zona de chacras entre Cipolletti y Cinco Saltos: más de 45 familias sin luz

El robo ocurrió está madrugada en la zona del «Puente de la ese», en la zona de chacras entre las localidades de Cipolletti y Cinco Saltos. Según informaron desde la empresa distribuidora de energía electrica, Edersa, robaron los cables de un transformador dejando a más de 45 familias sin servicio. Mañana lograrán restablecerlo.

El hecho tuvo lugar precisamente en la calle A15, en la zona de chacras entre Cipolletti y Cinco Saltos. Algunas semanas atras, habían sido victimas del robo de cables de uno de los pilares. Los vecinos del lugar reclaman que falta protocolos de seguridad para evitar este tipo de robos.

«Somos más de 45 chacras con numerosas familias, lo cual hace que seamos una gran comunidad. Pertenecemos al Municipio de Cipolletti, pero no nos dan absolutamente nada. Pagamos alumbrado el cual no tenemos y no hay patrulla policial de ningún tipo.», relató una vecina a medios locales.

Además, manifestaron que esta zona es «tierra de nadie, y nadie se hace cargo. Hemos hecho denuncias y nada».

Desde Edersa informaron que el robo fue a un transformador de energía. La zona está sin servicio de energía electrica y continuará así hasta mañana.

Una semana atras, el robo de cables en Cinco Saltos dejó a un barrio sin servicio de cloacas

Una vez más, un grupo de delincuentes robó cables en la ciudad de Cinco Saltos. En esta ocasión el hecho ocurrió en el barrio La Armonía.

Los ladrones se llevaron más de 30 metros del cableado que alimenta de electricidad a la bomba del servicio de cloacas. Además, vandalizaron el tablero de control y cortaron dos metros de cable adicionales de la bomba.

Según informaron desde Aguas Rionegrinas, el servicio está afectado. Si bien se consiguieron los materiales para su reemplazo, los arreglos tomarán algunas horas.

Además, pidieron que quienes tengan datos para aportar sobre el hecho, pueden acercarse a la comisaría 43 de Cinco Saltos.