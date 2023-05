Se negó a pagar el boleto y en medio de la discusión le pegó un tiro al colectivero, en Escobar

Un chofer de la línea 276, en la localidad de Escobar, fue baleado en una pierna por un pasajero que pretendió viajar sin pagar el colectivo. Debido a la salvaje agresión, los trabajadores de la empresa Metropol resolvieron hacer un paro en reclamo de seguridad.

Según revelaron fuentes policiales, el responsable fue detenido minutos después.

El hecho ocurrió a en la intersección de la Ruta 25 y la calle Independencia, en el ingreso de la localidad bonaerense. Allí, un joven de unos 25 años se subió al interno 1701 y quiso tomar el servicio sin pagarlo.

El chofer, identificado como Jorge Piñeiro, comenzó a discutir con el pasajero para impedir que subiera a la unidad sin imaginarse que la disputa se tornaría diametralmente más violenta. Al ver que el conductor no lo iba a dejar viajar, el pasajero extrajo un arma y le pegó un tiro en la pierna izquierda.

Tras el disparo, el joven escapó. Sin embargo, fue detenido minutos después por policías de la Comisaría Primera de Escobar mientras caminaba en las inmediaciones de la zona del ataque. Fue acusado de lesiones y abuso de arma de fuego.

Los pasajeros registraron cómo el chofer, sentado en uno de los asientos del coche y sobre un charco de sangre, se hizo un torniquete para tratar de parar la hemorragia. Minutos después fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Enrique Erill, donde se recupera.

El ataque es colectiveros, una realidad cada vez más habitual

El ataque ocurrió a menos de 24 horas de otro violento hecho en contra de un chofer. Ayer, tres líneas de colectivos pararon durante casi 6 horas luego de que Claudio “El Ruso” (58), conductor de la línea 440 en la localidad de Grand Bourg, fuera golpeado en la cabeza por tres delincuentes armados.

“Uno con un revólver me gatilló en la cabeza, tres veces y, al ver que la bala no salió, me abalancé: me la jugué. Y ahí me pegaron el culatazo en la cabeza”, agregó el trabajador acerca de ese difícil momento en donde le robaron la documentación personal, una mochila con todas sus pertenencias, su teléfono celular y hasta el bolso del mate.

Producto del culatazo, Claudio sufrió profundos cortes en la cabeza por lo cual fue atendido en el hospital Malvinas Argentinas en cual le aplicaron seis puntos de sutura. “Fue una desgracia con suerte, pero de todos los días”, anunció uno de los delegados de la empresa.

Con información de Infobae