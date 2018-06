Sierra Grande: en lo que va del año hubo casi un secuestro de drogas por día

La presencia de la Gendarmería Nacional en Sierra Grande desde hace unos años ha sido vital para tratar de anular el paso de la droga al sur del país. En lo que va del año se realizaron 166 procedimientos con resultados positivos, lo que promedia casi uno por día.

En la zona de influencia de Sierra Grande funciona un destacamento vial de la Gendarmería Nacional que realiza operativos constantes y es frecuente que se hagan operativos incluyen secuestros de estupefacientes que tiene como destino el sur del país.

Los secuestros se realizan casi en igual porcentaje tanto en vehículos particulares como en micros de larga distancia.

Es que la Ruta Nacional N° 3 es el único paso terrestre hacia el sur por el este del país. En los últimos años se transformó en un corredor de drogas, principalmente desde la provincia de Buenos Aires hacia Chubut y Santa Cruz.

El comandante Ivan Caballero informó que en total se secuestraron 16,288 kilos de marihuana, se realizaron en varios procedimientos de cocaína donde se secuestraron 510 gramos de esa sustancia y 22 kilos de hojas de coca. También se suman 650 semillas de cannabis, 12 pastillas de éxatis y 2 de LSD.

Caballero hizo referencia además al procedimiento de los 13.000 litros de ácido clorhídrico. “No llegamos a mitad de año y tenemos este resultado con los procedimientos” destacó Caballero.

El escuadrón vial “Sierra Grande”, que tiene dos puestos, uno cerca de San Antonio Oeste sobre la ruta nacional 3 y otro antes de ingresar a la ciudad minera, en la misma ruta, da cuenta de la cantidad de procedimientos que se han realizado con saldo positivo en drogas y otras intervenciones correspondientes a armas, carne sin documentación, artefactos sin permisos e incluso vehículos con pedido de secuestro.

La Gendarmería tiene en Sierra Grande unos 80 efectivos y ahora incorporaron un can para los procedimientos. Tiene injerencia solo en la ruta nacional N 3, no así en el interior de la ciudad, varias veces hubo intentos de las autoridades para que los procedimientos se extiendan puertas adentro del pueblo, pero no fue posible.

