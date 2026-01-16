A qué hora y qué día toca La Joaqui en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: todo lo que tenés que saber

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 se prepara para recibir a una de las artistas más influyentes de la escena urbana actual. La Joaqui llegará a Neuquén para coronar la última noche de un festival que promete récords de convocatoria.

Para los fanáticos que ya están planeando su visita al Paseo de la Costa, aquí recopilamos toda la información oficial.

¿Qué día toca La Joaqui en la Fiesta de la Confluencia 2026?

La presentación de La Joaqui está confirmada para el domingo 8 de febrero. Será la encargada de abrir el bloque final de la noche urbana, un segmento diseñado especialmente para el público joven que sigue las tendencias del RKT y el trap.

Horarios confirmados:

Dentro del cronograma oficial, el show de La Joaqui en el escenario mayor está previsto para las 22:00 hs.

Al ser la jornada de cierre, la grilla del domingo 8 de febrero se completa con un despliegue de artistas de primer nivel:

Desde las 18:00: apertura con ganadores de la Pre Confluencia y artistas regionales como Femi y Tizishi .

apertura con ganadores de la Pre Confluencia y artistas regionales como y . 22:00: la Joaqui .

. Cierre de jornada: tras su presentación, el escenario recibirá a Dillom (23:40 hs) y finalmente a Trueno (00:10 hs) para el cierre definitivo de la 13° edición.

Cómo ver el show: accesos y entradas a la Fiesta de la Confluencia 2026

Para quienes buscan la mejor ubicación, el sector preferencial (cuyas entradas se adquieren a través de EntradaUno) abrirá sus puertas a las 18:00 hs. El resto del predio de la Isla 132 contará, como es habitual, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Los ingresos peatonales habilitados serán por las calles Río Negro y Linares, donde se recomienda llegar con antelación debido a la alta demanda que genera la noche de cierre.