Incendios en la Patagonia: sin focos activos, Río Negro sumó tecnología para prevenir y detectar incendios 

El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales avanza en un dispositivo clave en la prevención y detección temprana de incendios, con la integración de cámaras y tecnologías que permitirán contar con información en tiempo real.

Río Negro sumó tecnología para prevenir y detectar incendios

En su parte diario, el SPLIF informó que ayer brigadistas intervinieron en un incendio registrado en el sector de La Rinconada del Balneario, en cercanías de General Conesa, con tareas de control y enfriamiento con equipos de bombeo y de corte, logrando contener el foco.

Además, En Luis Beltrán el Servicio continúa trabajando en un incendio registrado en la zona de Negro Muerto, también con tareas de enfriamiento y monitoreo en un área de 100 hectáreas, con seguimiento satelital permanente.

Hoy, las condiciones meteorológicas se presentan con temperaturas moderadas, con vientos sostenidos y ráfagas, un escenario que mantiene un riesgo elevado por incendios, por lo que se solicita máxima precaución. En El Bolsón, rige un alerta por vientos por lo que el índice continúa en aumento debido a las condiciones climatológicas.

En Bariloche, el índice de peligrosidad por incendios es extremo; en El Bolsón es alto, y en General Conesa y Luis Beltrán este índice es muy alto.

El SPLIF trabaja en la integración de más de nueve cámaras, rombos de monitoreo y distintas tecnologías que permitirán contar con información en tiempo real y alertas tempranas, fortaleciendo la prevención y la detección de posibles focos.

Finalmente, parte del personal de la central se encuentra colaborando en el operativo en Puerto Patriada, Chubut, reforzando el combate con los incendios que aún continúan activos.

Se solicita a la población mantener los cuidados, respetando lo dispuesto por la Emergencia Ígnea. Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo se debe dar aviso inmediato al 103, cediendo el paso a vehículos de emergencia.