Messi vuelve a entrenar con Inter Miami y empieza su preparación con el Mundial como máximo objetivo

Luego de más de un mes de parate tras ser campeón de la MLS Cup, Lionel Messi y el Inter Miami retornarán a los entrenamientos este sábado para preparar el 2026 que tendrá varias competencias para el argentino.

Además de los torneos locales con el club estadounidense, el capitán de la Selección argentina tiene como objetivo principal poder llegar óptimo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las grandes novedades y eventos que tendrá el club será la inauguración de su nuevo estadio: Miami Freedom Park Stadium, que tendrá capacidad para 25.000 personas y su presentación será el 4 de abril.

Las Garzas ya tienen confirmada una gira por Sudamérica en forma de preparación para la temporada y visitará tres países distintos: Perú, Colombia y Ecuador.

Javier Mascherano tiene la misión de reconstruir el equipo tras el retiro del fútbol profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba, sumándose a las bajas como la de Marcelo Weigandt que retornó a Boca.

Como refuerzos, los argentinos Facundo Mura y David Ayala aparecen en el plantel, y además un ex futbolista del Real Madrid fue presentado en la última semana: Sergio Reguilón.

Con la compra definitiva de Rodrigo De Paul al Atlético de Madrid, la intención del club que tiene como propietario a David Beckham es poder quedarse con el pase de Tadeo Allende, que volvió al Celta de Vigo.

Los amistosos de Inter Miami y Lionel Messi por Sudamérica

– Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima | sábado 24 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.

– Inter Miami CF vs. Atlético Nacional S.A. | sábado 31 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.

– Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | sábado 7 de febrero de 2026 a las 21 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.