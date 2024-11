Silencio oficial a cuatro meses de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén

Se cumple otro mes, y van cuatro. La investigación para dar con el paradero de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 20 años desaparecida el 13 de julio en el barrio Gran Neuquén, continúa sin arrojar datos certeros. Su familia y gran parte de la sociedad neuquina siguen preguntándose dónde está y qué se está haciendo para dar una respuesta a su madre, padre y abuelas.



La incertidumbre es tan ensordecedora que sus seres queridos no solo reclaman en las calles por su aparición, sino también por respuestas oficiales, las cuales siguen siendo postergadas.



Diario RÍO NEGRO contactó al Ministerio de Seguridad para obtener novedades respecto a las acciones que se están realizando desde el Ejecutivo para reforzar la búsqueda, pero se afirmó que «se sigue buscando, aunque no hay nada nuevo». Esto a pesar de la última actualización de la recompensa para quienes aporten datos comprobables sobre Luciana.



También se consultó al Ministerio Público Fiscal, donde está radicada la investigación bajo la supervisión del fiscal jefe Agustín García. El resultado fue similar: se confirmaron acciones, pero hasta el momento no habrá declaraciones públicas.



Por su parte, la Policía dejó de brindar información sobre la búsqueda desde que se formularon cargos al único detenido, Maximiliano Áviles, capturado el pasado 24 de agosto y acusado de falso testimonio ese mismo día.



Áviles había tenido una relación fugaz con la joven alumna del Cpem76 en mayo y mintió en dos ocasiones sobre su paradero y último contacto con ella. Actualmente, sigue detenido, pero no se han podido acreditar otros hechos en su contra, a pesar de que en su propiedad se encontraron rastros que parecían prometedores, pero que, finalmente, no condujeron a nada.



Durante el proceso de búsqueda, se contó con el trabajo de distintas unidades de la Policía en colaboración con fuerzas de otras provincias. La búsqueda se realizó por cielo, tierra y agua, sin resultados.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el pasado 19 de septiembre, se tomó la determinación de sumar a dos fiscales (Lucrecia Sola y Germán Martín) a la investigación encabezada por Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez. A pesar de esto, la causa no obtuvo luces verdes.



Tiempo después, el gobierno provincial aseguró a este medio que «no se ha dejado de buscar» y, el pasado 20 de octubre, aumentó el monto de la recompensa a 100 millones de pesos por «información fehaciente e indubitable» que «contribuya a la aparición o al esclarecimiento de la desaparición» de Luciana Antonella Muñoz Aguerre.



Este martes 12, amigos, compañeros y docentes de la joven, quien habría cumplido 21 años, realizaron un abrazo simbólico en el anexo del Cpem76, donde cursaba sus estudios. Para este miércoles 13 se convocó a una gran marcha que partirá desde el monumento al General San Martín a las 19.

«Pediremos por su aparición, pero también que brinden información sobre el estado actual de la causa», contó a este diario una de las docentes organizadoras.