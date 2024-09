«Nunca la dejamos de buscar»: ministros de Neuquén recibieron a la abuela de Luciana Muñoz

La desaparición de Luciana Muñoz, sigue sumando días de profunda incertidumbre. Hasta el momento no hay una hipótesis judicial firme sobre su paradero y tampoco caminos claros para llegar a una aproximación a lo que le pudo pasar. La única detención vigente es la de Maximiliano Áviles, un hombre que mantuvo una fugaz relación con Luciana y que se sostiene por el momento en la inconsistencia de sus relatos. Los alcances de la falta de resultados no son ajenos de la presión social y tampoco de la política. La estudiante del Cepem76 es hoy una desaparecida, en tanto no exista rastro de criminalidad. Diario RÍO NEGRO pudo conocer detalles sobre una reciente reunión entre la abuela paterna de Luciana y varios funcionarios provinciales de elevado rango.

En concreto, fue la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quienes estuvieron con Mirta Maripillan, la madre de Leonardo Muñoz, el papá de la joven desaparecida.

Además, participó la subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini y los abogados de la familia, pertenecientes al estudio de Maximiliano Gómez, representantes de los Muñoz.

Corroza dialogó con este medio y brindó valiosos detalles del encuentro, que no duró más de 45 minutos, pero que según explicó tuvo momentos «dolorosos».

«Ellos solicitaron una audiencia conmigo el día 24 y claro que acepté», dijo y remarcó que «siempre estuvimos en contacto con la familia materna, por eso nos pareció importante este acercamiento con el lado del papá».

Respecto a lo charlado, mencionó que la abuela se mostró muy angustiada y preocupada por su nieta. «Vino con los abogados, el papá no pudo estar presente por razones de salud y nos pidió que intervengamos en el pedido que tienen para ser querellantes», contó Corroza que resaltó la participación de Tobares, quien en su calidad de abogado «prestó un importante soporte».

«Nosotros le explicamos lo mismo que a la mamá de Luciana, desde el día uno estamos desesperadamente todos buscando a Luciana «, expuso la funcionaria de primera línea en el gobierno de Rolando Figueroa.

Se ofreció asistencia a la familia paterna

Durante la reunión, Mirta, describió una situación compleja familiar. Su hijo Leonardo Muñoz tiene problemas de salud y la búsqueda de Luciana agudizó otros inconvenientes. En ese contexto, Corroza confirmó que se pusieron a disposición los dispositivos con lo que cuenta el Estado provincial.

«Al igual que como se hizo con la mamá, ofrecimos los equipos de acompañamiento de la subsecretaría y el ministerio de la Mujer», dijo a Diario RÍO NEGRO la ministra.

«Como madre, uno puede entender el dolor de que un hijo esté pasando por algo así, por eso nos comprometimos a acompañar», expuso y adelantó que también se articularán los mecanismos para que el padre tenga acceso a las novedades de la investigación.

La idea de unificar una querella

La abogada Laura Nievas, parte del equipo que asesora a Leonardo Muñoz y a su madre, estuvo presente en la reunión y remarcó que los funcionarios «se mostraron muy empáticos con la situación de Mirta y su hijo».

«Ellos comprendieron que lo que se está buscando es acceder a datos de la causa, ya que la falta de información genera más angustia», recordó sobre el encuentro realizado el martes pasado.

También destacó que el ministro de Gobierno, Jorge Tobares «se mostró muy predispuesto a hablar tanto con la Fiscalía como con la abogada creyente Verónica Zapata para que les permitan al papá de Luciana poder participar con sus abogados en la querella».

Los asesores legales vieron con buenos ojos la posibilidad de asistencia psicológica y psiquiátrica. «El señor Muñoz tiene muchos problemas de salud y la situación con su hija empeoró todo», dijo.