Robos a supermercados: buscan medidas para proteger a los pequeños comercios de Cipolletti

Durante los últimos días hubo intentos de robos en localidades de Río Negro y Neuquén. Frente a estos actos la policía reforzó la seguridad en los grandes supermercados, pero en Cipolletti los comercios de barrio quedaron expuestos. Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti aseguraron que “son el foco de los actos delictivos”.

El último robo ocurrió en una carnicería de la calle Don Bosco de Cipolletti donde jóvenes forzaron la puerta de ingreso para robar carne, además del robo, causaron daños dentro de las instalaciones. Según trascendió minutos antes de ingresar se habían autoconvocado en la calle Aníbal Troilo.

Frente a estos actos delictivos la Cámara de Comercio de Cipolletti busca medidas para proteger a los pequeños comercios de la ciudad. El presidente de la Cámara, José Luis Bunter aseguró que están en constante diálogo con la gobernadora Arabela Carreras y con la ministra de seguridad Betiana Minor, el jefe de la Regional Quinta y la fiscalía para tomar medidas por los actos delictivos ocurridos.

Como medida inmediata solicitaron más personal en los horarios nocturnos. Por el pedido Bunter indicó que la gobernadora decidió cortar la licencia de los efectivos policiales para que puedan reforzar la seguridad en las calles.

Bunter explicó que “los comercios más chicos son el foco de los actos delictivos, y que los delincuentes en su mayoría son menores de edad que se convocan por redes sociales para delinquir. En todas las provincias utilizan las mismas metodologías, se organizan y convocan por WhatsApp, Facebook, telegram, Instagram”.

Manifestó que “las autoridades están tras la gente que intenta delinquir en pequeños comercios. Ellos han pasado tiempos complicados con todos los avatares que surgen a diario en el país y ahora estas cosas. Los comerciantes no duermen, están muy tensionados todos, ojalá que con tanta presión acumulada no ocurra una desgracia. En cualquier momento puede pasar algo que vamos a lamentar”, expresó.

Durante el último robo, lograron obtener pruebas digitales que aportaron los comerciales, y que circularon en redes sociales. “Todos esos elementos probatorios generaron causas a más de 17 personas de la zona y el secuestro de algunos celulares entre otras cosas”, explicó Bunter.

Además, solicitaron a la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), una reunión urgente con los más altos mandos de la policía de Río Negro para articular estrategias con protocolos de acción rápidos y fluidos para brindar seguridad a las actividades económicas.