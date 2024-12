A un año de Javier Milei, voces a favor y en contra en Río Negro

Más de la mitad de los rionegrinos valoran positivamente a la gestión presidencial de Javier Milei. Así, lo convalidad sondeos como Mercados & Estrategia -con vínculos con LLA rionegrina- y, también, la consultora Move Group, que recientemente incorporó el oficialismo provincial a sus consultas.

En ese contexto, la dirigencia política provincial no desentona porque, aún con reparos, las valoraciones positivas parecen pesar más en sus evaluaciones.

En Río Negro, la voz más condescendiente con la gestión presidencial obviamente es la diputada libertaria Lorena Villaverde, dedicada a la tarea de finalización de la constitución del partido de la Libertad Avanza en Río Negro.

La parlamentaria ponderó esencialmente el «compromiso» de Milei con «las provincias productoras de recursos estratégicos», avanzando en «proyectos claves como la planta de GNL en Punta Colorada y el RIGI» que «ya generan empleo de calidad y posicionan a Río Negro como un motor energético y logístico. Este modelo de desarrollo -agregó- prioriza a las comunidades locales, dejando atrás años de postergación y transforma a Río Negro en una provincia exportadora de energías».

Enumeró logros generales -como la baja de la inflación y estabilizar la economía- y «Río Negro ha comenzado a sentir los efectos de un gobierno que entiende la importancia de reforzar la presencia estatal en áreas estratégicas«. Así, mencionó la «instalación de destacamentos de Gendarmería en puntos clave y el apoyo de Seguridad para la tranquilidad rionegrina, especialmente en los delitos rurales y la presión de grupos ilegales».

El PRO destaca el foco en la «inversión privada»

El PRO rionegrino tiene su respaldo pero, en reflejo con su dirigencia nacional, tiene objeciones.

Juan Martín, el titular del Partido en la Provincia y del bloque de legisladores, consideró que el año de Milei «deja cosas muy positivas, como la estabilización macroeconómica y el cambio de mirada en lo que debe ser el rol del Estado». Expresó su «satisfacción que el foco se vuelve a poner en la inversión privada como motor del desarrollo».

Juan Martín ponderó lo hecho por la gestión nacional, con observaciones de las «condiciones para que perdure». Foto Archivo

Destacó, además, la «recuperación de ciertos valores, como el respeto por la autoridad y el respaldo a las fuerzas de seguridad, dejando esa ideología nefasta que priorizaba al delincuente por sobre las víctimas».

El año de Milei deja cosas muy positivas, pero se descuidan lo que hace a la sustentabilidad del cambio”. Juan Martin, presidente del PRO y de su bloque de legisladores.



Igualmente, advirtió que el «gobierno viene descuidando» aquello «que hacen a la sustentabilidad del cambio», es decir, «crear las condiciones para que perdure». Lo ejemplificó con que «no avanza con la Ficha Limpia o la democratización sindical, o posicionamientos internacionales basados en lo ideológico más que en la conveniencia real para la Argentina. Entendió que son temas para buscar entendimientos futuros».

El diputado Aníbal Tortoriello (ingresó por el PRO y sigue con sus planes con un partido en formación) valoró el esfuerzo de la “sociedad” para la normalización de la economía. Destacó que finalmente “el Estado gasta lo que ingresa. Se hizo un trabajo muy fuerte para bajar la inflación. “Eso da esperanza”.

Ahora, tenemos un Estado donde se gasta lo que ingresa. Aún falta mucho, pero no este es el camino». Aníbal Tortoriello, diputado nacional.

Consideró que hay “firmeza para terminar con anomalías y privilegios, y remarcó que “se viene apoyando de manera seria a los sectores productivos”. También mencionó el trabajo en materia de energía. “Aún falta mucho, pero no este es el camino”

El ARI apoya un paso atrás

«Este primer año de Milei es, sin dudas, mejor que el del gobierno anterior«, afirmó el presidente y legislador del ARI, Javier Acevedo, más allá de sus posteriores reparos a la gestión. No sólo hizo un repaso del contexto del 2023 sino que, además, valoró que puso sostenerse frente a los agoreros del helicóptero que anticipaban su caída.

Javier Acevedo, de la Coalición Cívica ARI, cuestionó algunas formas del presidente. Foto: Marcelo Ochoa.

Ponderó el descenso de la inflación y el marco macroeconómico, pero aclaró que la situacion en «lo micro no es buena», con «gran esfuerzo por el ajuste y todavía no hay cambio positivo de importancia en los indicadores de indigencia, pobreza y desempleo».

Remarcó que «no alcanzan aún los logros macro para mejorar las condiciones económicas populares«. Aún así, computó que aún ese ajuste duro no existieron conflictos sociales de magnitud y que el Presidente ha incrementado niveles de aprobación popular por el hartazgo social con el Gobierno anterior .

Este primer año de Milei es, sin dudas, mejor que el del gobierno anterior. Su mayor debilidad está en lo institucional y político». Javier Acevedo, presidente y legislador del ARI.

Acevedo consideró la «mayor debilidad en lo institucional y político. No parece ser el mejor camino para la convivencia su intención de imponerse autoritariamente, la descalificación, la intolerancia a la crítica y la falta de predisposición al diálogo», entre otras observaciones.

La UCR valora el «esfuerzo por mejorar la situación económica»

El radicalismo recordó su apego constitucional, manifestó su respeto presidencial y el «esfuerzo por mejorar la situación económica» aunque rechazó «su pretensión de reemplazar el sistema parlamentario y las competencias del Congreso por el abuso arbitrario de decretos presidenciales y vetos». Así, lo expresó su presidente de la UCR, Pedro Sánchez.

Revalorizó el «rol del estado y especialmente en una provincia patagónica». Aceptó que «el Estado no lo puede todo, pero la actividad privada tampoco. Ser eficientes no significa ser rentables. No existen servicios u obra pública que garanticen ganancias en la totalidad de nuestro territorio apetecibles a empresas o inversionistas». Derivó en la valorización del gobierno provincial y su «articulación» con la UCR en el «gran acuerdo rionegrino».

Es innegable que ha logrado bajar la inflación y generó conciencia de que los recursos del Estado no son infinitos. Pero, ese ordenamiento recayó sobre los jubilados y los trabajadores». Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro

Pedro Pesatti, el ordenamiento y las formas

La opinión del oficialismo provincial recayó en el vicegobernador Pedro Pesatti, a quien se señala como candidato principal del proceso electoral del año próximo.

Valoró el ordenamiento económico aunque cuestionó que el peso del esfuerzo se concentró en los sectores más desfavorecidos.

Pesatti, la voz del oficialismo rionegrino. Foto: Marcelo Ochoa.

«Es innegable» que Milei «ha logrado bajar la inflación» y generó «conciencia de que los recursos del Estado no son infinitos» y que la consecuente «emisión pauperizan todos los derechos». «La madre de todos los derechos es una economía ordenada», agregó.

Marcó sus diferencias porque el «ordenamiento de la economía lo hizo recaer sobre los jubilados y los trabajadores» mientras se «favoreció a los que más tienen al rebajar, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales».

Los análisis oscilaron entre el reconocimiento a la estabilidad de la economía y las censuras por los costos del ajuste adoptado por la gestión presidencial.

El presidente -entendió- está «enfrascado en la macro» y no advierte que «su política cambiaria genera una bola de nieve que se puede tornar imparable», vaticinando un crecimiento del «desempleo» y la pobreza por la «una apertura indiscriminada de la economía».

Tampoco compartió las «formas de Milei» porque «los gobernantes deben administrar la palabra pública con respeto y sin agresiones».

Mostró preocupación por la relación con Brasil, como «principal cliente de la provincia por su producción primaria» y el número de turistas.

El peronismo, entre la gestión y el armado de una alternativa

Para la intendenta de Roca, María Emilia Soria todavía no «dimensionamos las consecuencias» de la «recesión económica provocada» por «la paralización de la obra pública, el recorte en la inversión social y el incremento en las tarifas públicas».

La intendenta de Roca, María Emilia Soria remarcó «la paralización de las obras» por el retiro de la asistencia nacional. Foto: Andrés Maripe

Agregó que «los municipios, como primer eslabón estatal, nos tuvimos que adaptar a este nuevo esquema y dar respuesta de la mejor manera posible«.

«El programa económico de estabilización ha sido muy largo, con un alto costo; y creo que no es perdurable en el tiempo. Este modelo de país -que democráticamente eligió la mayoría de los argentinos- es una realidad que nos toca afrontar y debemos hacerlo de manera responsable», aseguró la dirigente roquense.

Los municipios, como primer eslabón del Estado, nos tuvimos que adaptar a este nuevo esquema y dar respuesta de la mejor manera. Nos toca afrontarlo y debemos hacerlo de manera responsable». María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Por su parte, Silvia Horne -última candidata a gobernadora por Vamos con Todos- explicó el arribo de Milei por el «mal humor social del 2023», «producto de un gobierno que se desautorizaba permanentemente entre sus referentes, y un derrumbe, una caída libre del modelo distributivo, con empobrecimiento e inflación descontrolada».

Describió al presidente como un «personaje disruptivo, paradigma del mal y la crueldad. En un año demostró la verdadera esencia, como esquilmar a los jubilados» y «despedir trabajadores en el marco de una recesión provocada».

Remarcó que «no vienen a destruir al Estado» sino que quiere «enriquecerse con él, quitando derechos a la población».

Es un personaje disruptivo, paradigma del mal y de la crueldad. En un año demostró la verdadera esencia, como esquilmar a los jubilados» Silvia Horne, última candidata a gobernadora por Vamos con Todos

Particularizó que para los patagónicos, además, «nos amputa el complejo científico y tecnológico de Bariloche, los bosques y nacientes de ríos, y la soberanía de la política de pesca».

Horne aceptó que Milei tiene «aún aval social por haber bajado la inflación» e instaló por «el descrédito del funcionamiento de la política», obligando a «construir una alternativa a lo que ha fracasado antes».

La izquierda apunta al “eco provincial”

Gabriel Mussa, último candidato a gobernador del Partido Obrero y exconcejal de Godoy, afirmó que Milei dijo al asumir que «venía a combatir gobiernos empobrecedores, y su modelo aumentó la pobreza por arriba del 52%. Su programa es de beneficio exclusivo para los especuladores nacionales e internacionales mientras ajusta a la clase trabajadora y a los sectores populares, negando asistencia a merenderos y comedores, despidiendo, devaluando, atacando el salario y las jubilaciones».

El plan de Milei encontró eco en el gobierno de Weretilneck, que votó la ley Bases y aplicó la motosierra». Gabriel Mussa, último candidato a gobernador del Partido Obrero.

Entendió que «en Río Negro, su plan encontró eco en el gobierno de Alberto Weretilneck, que votó la Ley Bases y aplicó la motosierra de Javier Milei. A ese barco se subieron radicales y peronistas, sean gobernadores, intendentes y parlamentarios. Milei no gobierna solo y encuentra apoyo en los partidos tradicionales y la CGT, es decir la propia casta. Este plan solo encaja con represión y criminalización».

Como miembro del PO llamó a la organización a «seguir en las calles por la defensa de todos nuestros derechos y reclamos postergados durante décadas».