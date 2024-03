Adorni comparó a los piqueteros con un juego: «Les das planes y es la misma lógica»

Hoy a la madrugada Manuel Adorni, el vocero del Gobierno de Javier Milei, comparó a los piqueteros de la 9 de Julio con las tribus de Age of Empires. «Es la misma lógica», señaló.

Adorni compartió una partida de Age of Empires donde hizo una analogía con la situación en Argentina. Su comentario fue tan duro que sorprendió y se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Durante el juego el ex periodista mencionó la posibilidad de negociar con otras tribus para evitar conflictos, comparándolo con la interacción con los piqueteros en la 9 de Julio.

«Como no les di los 500, llevo dados 200 de los 500 de oro, me siguen rompiendo las pelotas. O sea que, evidentemente, se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. Son como los piqueteros de la 9 de Julio, les das planes y es más o menos la misma lógica aparentemente«, expresó el vocero presidencial.

Con información de Noticias Argentinas.