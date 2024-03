Adorni habló tras la viralización de su video jugando «Age of Empires» donde pedía dinero

Adorni habló tras la viralización de su video jugando Age of Empires.

El vocero del gobierno de Milei, Manuel Adorni, habló tras la viralización de un video donde se lo ve jugando un juego y recaudando dinero durante una streaming en su cuenta personal de Twitch. El funcionario destacó que se trata de un video antiguo y que «tiene más de un año»

El video que se viralizó rápidamente fue compartido por la red social X, ahí apuntaban contra Adorni por recaudar fondos mientras jugaba al «Age of Empires IV», un videojuego de guerra y estrategia. En el recorte de la transmisión, el vocero presidencial estaba haciendo una recaudación a través de la página «Cafecito» y muchos usuarios en redes sociales que desconocían que era un video antiguo, comenzaron a enviarle dinero.

Fue por este motivo que Adorni durante la tarde de este lunes se hizo presente en su red social X y aclaró la situación. «Estimados, en el video donde estoy jugado “Age of Empires IV” a través de la plataforma Twitch figura una cuenta mía de “cafecito” que sirve para hacer aportes voluntarios: esa transmisión tiene más de un año, no es actual», señaló.

Explicó que el dinero que recaudaba en aquel entonces fue una iniciativa que comenzó para hacer diferentes campañas solidarias y así «poder ayudar a chicos que lo necesitaban por diferentes razones». Por último indicó que el dinero que muchas personas enviaron tras la viralización del video fue devuelto y que además, «para evitar nuevas confusiones he dado de baja la cuenta en cuestión».

Adorni y su polémico video jugando «Age of Empires»

Si bien Adorni aclaró todas las cuestiones en torno a la recaudación de fondos y devolvió el dinero que algunas personas le enviaron, muchos otros usuarios criticaron su falta de mención acerca de los polémicos dichos que realizó mientras jugaba.

Adorni compartió una partida de Age of Empires donde hizo una analogía con la situación en Argentina. Su comentario fue tan duro que sorprendió y se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

En el fragmento del streaming, el vocero presidencial hace comparaciones entre los personajes del juego y los manifestantes de las agrupaciones sociales. En este sentido mencionó la posibilidad de negociar con otras tribus para evitar conflictos, comparándolo con la interacción con los piqueteros en la 9 de Julio.

«Como no les di los 500, llevo dados 200 de los 500 de oro, me siguen rompiendo las pelotas. O sea que, evidentemente, se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. Son como los piqueteros de la 9 de Julio, les das planes y es más o menos la misma lógica aparentemente«, expresó el vocero presidencial.