Agustín Domingo aseguró que todo lo que hace lo habla con Weretilneck y criticó a Caputo

El diputado nacional por Río Negro Agustín Domingo (JSRN-Innovación Federal) se refirió a su aval al proyecto de Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei que permitirá que la iniciativa sea tratada en el Congreso la semana que viene. Aseguró que todo lo que hace lo habla previamente con el goberandor Alberto Weretilneck, líder de su espacio político.

«Nosotros no aprobamos en líneas generales el proyecto del Ejecutivo sino que planteamos acompañamiento, estamos dispuestos a dar la discusión, planteamos nuestras disidencias y es lo que hemos hecho siempre como partido provincial y defender los intereses de la provincia. La verdad que el listado de disidencias que hemos tenido es muy extenso porque algunos afectan la autonomía de las provincias como la ley de Pesca o las modificaciones en materia energética», afirmó a los micrófonos de RÍO NEGRO RADIO.

«Firmar el dictamen significa darle curso a la discusión, a que continúe el debate en el recinto. Además en el diálogo que hemos tenido con el oficialismo hemos logrado compromisos importantes como no afectar el beneficio a usuarios de la Patagonia en los consumos de gas«, agregó.

Por otra parte, afirmó que la decisión de avalar el dictamen de comisión «está consensuada no sólo con mi propio partido, sino también con el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck. Está en la misma línea en la que hemos estado siempre. No nos hemos corrido un centímetro de la postura que hemos adoptado siempre. Entiendo que algunos sectores puedan star en desacuerdo pero no ha habido un posicionamiento personal mío».

En relación a la declaración del ministro Caputo consideró que fue «un exceso absoluto, que no ayuda en nada en este momento que estamos tratando de lograr acuerdos. Que el ministro haga esos aprietes está totalmente fuera de lugar y comparto lo que manifestó el diputado Pichetto. Necesitamos acercar posiciones, no bravuconadas».

Escuchá al diputado Agustín Domingo en “Quién dijo verano”, por RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.