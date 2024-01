Cómo votarán los diputados de Neuquén y Río Negro la Ley Ómnibus

El gobierno nacional consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para tratar en el recinto la Ley Ómnibus. Este es el primer paso: si logra la sanción será girada al Senado. Hasta el momento esto se sabe de cómo votarán quienes representan a la región.

El voto de los diputados de Neuquén

En Neuquén, Nadia Márquez es diputada por la Libertad Avanza así que su apoyo está descontado. Lo mismo que el rechazo a la iniciativa de parte de Pablo Todero y Tanya Bertoldi de Unión por la Patria.

Los dos diputados que desde el minuto cero estuvieron dispuestos a negociar fueron el radical Pablo Cervi y el emepenista Osvaldo Llancafilo. En cuanto al primero es firmante del dictamen del oficialismo, pero con disidencias, por lo que planteará sus objeciones cuando se trate artículo por artículo del proyecto de ley.

Llancafilo se sumó al bloque Innovación Federal, luego de una negociación que mantuvo el gobernador Rolando Figueroa. Estaba dispuesto a acompañar la propuesta del presidente Javier Milei y plantearía, al igual que Cervi, sus diferencias en el tratamiento en particular.

En Río Negro, cuatro diputados acompañan en general

Los cinco diputados de Río Negro tienen posturas dispares, según un relevamiento que hizo RÍO NEGRO con los dirigentes que representan a la provincia en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Lorena Villaverde, la única dirigente de La Libertad Avanza de la provincia acompaña en pleno la Ley Ómnibus y anoche celebró el dictamen de mayoría que logró el oficialismo. “Un paso esencial hacia las reformas que nuestro país tanto necesita para salir de la decadencia e iniciar un camino de prosperidad para todos los argentinos”, destacó en su cuenta de la red social X.

Conseguimos el respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados para llevar a votación en el Congreso de la Nación la 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', un paso esencial hacia las reformas que nuestro país tanto necesita para salir de la… pic.twitter.com/OXhnAStkxr — Lorena Villaverde (@LoreVillaverde1) January 24, 2024

El PRO apoya en general y plantea debatir algunos artículos

Aníbal Tortoriello adelantó que el espíritu del bloque es apoyar la Ley Ómnibus que se debatirá en la Cámara Baja, pero que el PRO firmó en disidencia el dictamen para debatir algunos puntos que tratarán directamente en el recinto.

El cipoleño aseguró que es una herramienta que tienen los legisladores para buscar consenso en la normativa final. «Si apoyamos sin la disidencia no tenemos autoridad para luego pedir o debatir modificaciones, pero el bloque apoyará la ley», indicó el exintendente de Cipolletti en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Agregó que desde que se presentó el proyecto se hizo un «gran» trabajo en comisiones que permitió avanzar con el dictamen «en tiempo récord». Adelantó que serán jornadas maratónicas porque la iniciativa del presidente Javier Milei es «enorme» y «toca toda la estructura del Estado».

«Creo que ningún argentino se imaginaba una semejante ley que trastoca toda la estructura estatal, por eso creo que el trabajo que se hizo fue muy importante y en tiempo récord. La postura mía y del bloque es apoyar la ley», señaló.

Sergio Capozzi, también del bloque PRO, dijo que apoyará la Ley Ómnibus promovida por el Gobierno nacional al momento de la votación en general, pero manifestará su disidencia con algunos artículos, relacionados con el capítulo previsional y con las economías regionales.

En una postura acordada con su bloque, según dijo a Diario RÍO NEGRO, Capozzi no está dispuesto a convalidar la última versión de los cambios previsionales redactados por el gobierno, que aceptaría mantener un régimen de ajuste de las jubilaciones atado a la inflación recién a partir de abril y aplicar hasta entonces la fórmula de actualización heredada del gobierno anterior.

Según el diputado, de esa manera “el reajuste de haberes sería del 30% con una inflación estimada para el período diciembre/febrero que rondaría el 80%”. Señaló que su bloque pretende que el nuevo método de cálculo corra “desde hoy mismo”.

Interpretó que el gasto público en materia previsional es muy alto y en buena medida “para el gobierno el déficit cero se juega ahí, pero los jubilados no pueden seguir siendo los patos de la boda”.

Capozzi también anticipó que en la votación en particular se van a oponer a la aplicación de retenciones a la exportación sobre algunas economías regionales. “Consideramos que tiene que ser cero para todas, pero el Ejecutivo pretende que sea discrecional, para unas sí y para otras no”, señaló. Dijo que en ese punto no se puede improvisar “porque si esta ley se llama ´Bases´, y dicen que es para fundar una nueva Argentina, no podemos arrancar con parches”.

Sobre la cesión de facultades extraordinarias al presidente por un año, Capozzi suscribió la frase de su colega Miguel Pichetto según la cual “un blanqueo, una moratoria y una delegación de facultades no se le niega a ningún nuevo gobierno”. Señaló que esa habilitación no cambia en esencia “lo que ya ocurre desde 1994 con los decretos de necesidad y urgencia, que usaron todos los presidentes, hubo cientos, y ninguno fue revertido”.

JSRN también acompaña en general

Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro, también se suma en la misma línea que sus pares del PRO con un acompañamiento en general y disidencias en algunos artículos, en posición compartida con el interbloque Innovación Federal, que comparte con diputados salteños, neuquinos y misioneros.

Domingo dijo a RÍO NEGRO que la discusión en particular “será compleja” e imagina que las negociaciones en ese punto son las que frenan por ahora la convocatoria a sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto, dictaminado en la madrugada de hoy.

Señaló que no acompañarán la aplicación de retenciones a las exportación para las economías regionales que quedaron con alícuotas del 15%. “Son algunas de la Pampa Húmeda, distintas a la soja y sus derivados, que con esta alícuota quedarían afuera del mercado”, explicó.

Domingo dijo que también tiene disidencias con el capítulo de privatizaciones, porque si bien “fue un logro” dejar a salvo a YPF, el banco Nación, Arsat y Nucleoléctrica, para el resto pretenden que cada caso sea validado “por el pleno de la Cámara” y no por la comisión bicameral de privatizaciones, como quedó en el dictamen final.

“Otros detalles en los que no acordamos tienen que ver con avances sobre la autonomía de las provincias en materia fiscal y tributaria -agregó el diputado de JSRN-. Y tampoco vamos a avalar el capítulo de la Cultura, porque proponíamos que quede afuera completo, para ser discutido en sesiones ordinarias. El oficialismo lo aceptó en el caso de la reforma judicial y la reforma política, pero no para la cultura”.

Señaló que tal como quedó el texto, “significa el cierre de entidades que tienen más de 100 años de vida y que no tienen problemas”. Por eso votarán en contra.

Sobre la cuestión previsional no se definió. “Estamos viendo bien cómo quedó. Lo que queremos es que no quede ningún período no cubierto con aumentos de jubilación ajustados al costo de vida. Ahí no se puede ir en contra de fallos de la Corte que así lo garantizan”, explicó.

Soria: «Aprobar es un cheque en blanco al iluminado de Davos»

Martin Soria, el único diputado rionegrino de Unión por la Patria, expresó su rechazo a la Ley Ómnibus anoche en el plenario de comisiones con una profusa intervención en la que llamó a la norma “mamotreto, sin consenso, sin debates” y cuestionó que se intentó aprobar “a libro cerrado y de manera express”. Dijo que prueba de eso es que “entre gallos y medianoche tratando de aprobar un dictamen que no aparece a horas de un paro general”.

El diputado Martín Soria fue uno de los integrantes del bloque de Unión por la Patria que rechazó el proyecto de Ley Ómnibus y defendió el dictamen propio de la oposición. Foto Télam.

“Aprobar esta ley es un cheque en blanco al iluminado de Davos, vía libre para el desguace del Estado”, dijo Soria y señaló que “sigue siendo un mamotreto, es un Caballo de Troya con el que pretenden ocultar la verdadera intención que es rifar la patria con todos los argentinos y las argentinas adentro”.

El roquense destacó que en las últimas 48 horas el gobierno hizo un “bombardeo mediático” para instalar las modificaciones que acordó con diputados de otras fuerzas a los que Soria mencionó como “siempre predispuestos, los dialoguistas, los colaboracionistas de ocasión, mochila al hombro seguro”.

“El nuevo texto enviado por el gobierno no abandona en nada la actitud delirante de quienes conducen este gobierno”, sentenció Soria y anticipó el rechazo. Unión por la Patria emitió un dictamen propio.