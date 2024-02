Ahora, el coseguro del ISSN no se pagará más en efectivo sino que se descontará del sueldo

Eliminar todos los pagos que tiene que hacer el afiliado al momento de solicitar una consulta o una práctica “es una medida de accesibilidad al sistema de salud, es relevante en estos períodos de alta inflación y aumento desmedido de todos los precios de la economía”.

El administrador General del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Daniel Daglio, informó sobre el aumento del precio que pagan a los prestadores de un 46% en cuotas y el acortamiento de los plazos de pago.

Lo hizo en el salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno frente a un nutrido grupo de dueños de clínicas e integrantes de colegios de profesionales que, con su presencia, avalaron el anuncio de que no se cobra más un coseguro. En rigor, dijo Daglio, ese coseguro lo va a pagar el ISSN y pactará con el afiliado cómo se cubre.

Informó que se acordó con los colegios que se eliminen los pagos, que no lo va a tener que hacer en el momento de la consulta. Habló de un cambio en las reglas de juego y que, quienes no estén de acuerdo, es decir, que sigan cobrando el coseguro en forma directa al afiliado, “van a dejar de pertenecer al sistema”. En el organismo habrá una oficina para recibir denuncias de los profesionales que cobren plus.

El costo que el afiliado pagaba al profesional, apuntó, se va a descontar por planilla y en caso de una práctica que requiera un monto mayor como una resonancia magnética, era una barrera para el acceso porque el costo es elevado.

“Ahora el prestador lo va a facturar al ISSN y el ISSN lo va a descontar por planilla al afiliado que podrán acceder a un plan de pago”.

Daglio precisó que en enero se aumentó el precio de las consultas, prácticas e internaciones que paga el ISSN en un 6 %, en febrero será un 30 % y para marzo se tiene previsto un 10% más.

“Los valores que paga Instituto están por encima del valor promedio que paga el resto de las obras sociales y prepagas”, acotó y agregó que es consciente de que nada alcanza.

El funcionario puso énfasis en que ayer 9 de febrero, la obra social provincial pagó todas sus deudas: “Estamos al día”.

“Todas las prestaciones de prácticas y de internación pasan de pagarse de 60 a 30 días, con u n plazo esperable de pago”, dijo. La mitad se pagará en la primera semana del mes siguiente y la otra mitad en la tercera semana. La costumbre de la obra social era acumular deuda y después negociar pagos parciales cuando se anunciaba el corte de la prestación.

Desde enero, el gobierno autorizó el aumento del 1,5% de los aportes y contribuciones para la caja asistencial, además recibe plata del Fondo de Estabilización y Desarrollo, esto se sumó a un aporte extra que hizo el gobierno de unos 15.000 millones.