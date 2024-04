Al grito de «Viva la libertad carajo»: Milei cerró el acto por Malvinas y resaltó la figura de Julio Roca

El presidente Javier Milei lanzó su ya clásico grito de «Viva la libertad, carajo» en el cierre del acto central en homenaje a los caídos y veteranos de la Guerra de Malvinas, ocasión en la que también destacó la figura del ex mandatario Julio Argentino Roca, referente de la Generación del 80.

En el Cenotafio de la Plaza San Martín, el mandatario resaltó a Roca y destacó el rol que tuvo en la «modernización» de la Argentina.

Tras resaltar la figura del ex presidente y emblema de la Generación del 80, Milei aseguró que «no existe soberanía sin prosperidad económica y, como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica».

Como cierre de su discurso, el jefe de Estado lanzó su reconocida arenga, ante funcionarios nacionales, jefes militares, veteranos y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas: «Viva la libertad, carajo».

Con información de Noticias Argentinas.