Alberto Fernández criticó a Scioli por su posible continuidad bajo la gestión de Milei: «Es imposible»

El presidente, Alberto Fernández, expresó su desconcierto ante la posibilidad de que Daniel Scioli continúe como embajador en Brasil bajo el mandato de Javier Milei. Fernández afirmó: «No entiendo cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo; son dos Argentinas distintas«. Criticó la divergencia de ideologías con Milei y sugirió que trabajar con él sería difícil para aquellos que compartieron su gobierno.

Fernández destacó que el exgobernador bonaerense deberá decidir sobre su permanencia en el cargo durante la próxima administración. Estas declaraciones surgen después de que la futura Canciller, Diana Mondino, expresara su voluntad de que «Scioli continúe como embajador en Brasil», aunque aclaró que la confirmación depende del Congreso.

Alberto Fernández habló sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola, en plena pandemia por Covid-19: «No me lo perdono»

En relación con la gestión durante la pandemia, Fernández afirmó que siguió las recomendaciones de la OMS y de sus asesores. Al abordar críticas, hizo referencia a la duración del aislamiento y respondió a comparaciones como «el aislamiento más prolongado del mundo». T

ambién aprovechó para disculparse por el polémico festejo del cumpleaños de su esposa Fabiola, durante la cuarentena, admitiendo su error y asumiendo responsabilidades.

“Pedí perdón, no me lo perdono, lamento enormemente lo que ocurrió ese día. Me pregunté cómo puede ser que haya pasado eso. Ese día en Olivos deben haber entrado no menos de 70 personas», debo haber visto no menos de 70/80 personas», dijo el mandatario

Y siguió: «Olivos era la Casa Rosada, y la Argentina estaba en pandemia pero necesitaba seguir siendo gobernada. Hice reuniones con un montón de gente, que vino y me planteó problemas, y con gente con la que trabajaba».

«Por la noche, algunas de las personas que trabajaban con Fabiola Yañez, que eran empleados del Gobierno, iban a hacer un brindis, me comentó y yo le dije a Fabiola: ‘Después paso’. Nunca reparé en que eso no se podía hacer, no me lo perdono, me equivoqué, le pido perdón a la gente, trato de explicarme por qué hice semejante pavada, el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso, pero ocurrió», concluyó