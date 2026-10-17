Alemania y Francia ofrecen financiamiento total a la Argentina para la compra de tres submarinos.

Alemania y Francia presentaron propuestas para financiar el 100% de la compra de tres submarinos destinados a las Fuerzas Armadas argentinas. La operación está valuada en poco más de 3.000 millones de euros (alrededor de US$3.355 millones). La información fue confirmada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Marcelo Dalle Nogare, durante su exposición en el tradicional almuerzo del Rotary Club.

El anuncio se da en el marco de una política de impulso al reequipamiento militar por parte del Ejecutivo nacional. En paralelo al proyecto para la Base Naval Integrada en Ushuaia —con un llamado a licitación por casi 190.000 millones de pesos publicado en el Boletín Oficial y apertura de sobres el 20 de noviembre—, el Gobierno autorizó a la Armada a gestionar un crédito externo por US$2.300 millones para sumar submarinos y de US$1.200 millones para dos fragatas.

Las opciones en análisis y los detalles técnicos

El jefe de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, elevó previamente un informe técnico al ministerio de Defensa con la evaluación de las alternativas. Las empresas interesadas son el astillero francés Naval Group y la firma alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ambas opciones plantean un esquema de pago en cuotas y una primera entrega calculada en un plazo aproximado de seis años.

La oferta francesa propone el modelo Scorpène Evolved, una unidad de 2.000 toneladas de desplazamiento, 72 metros de eslora, 80 días de autonomía y capacidad para operar torpedos pesados y misiles Exocet. En tanto, la propuesta de la alemana TKMS contempla el modelo Type 209NG, de 1.590 toneladas en superficie, equipado con el sistema de combate ORCCA. La Armada opera submarinos de esa misma familia desde 1974.

Impacto geopolítico y la protección de Vaca Muerta

El proyecto de modernización de la flota naval generó reacciones e inquietud en el plano internacional, con miradas atentas desde el Reino Unido y Chile por sus implicancias estratégicas en el Atlántico Sur y la proyección antártica.

Especialistas del área remarcaron que la incorporación de submarinos y buques de superficie modernos resulta clave para custodiar los recursos económicos y el comercio marítimo del país, en un contexto proyectado de mayor tráfico por el crecimiento hidrocarburífero de Vaca Muerta.