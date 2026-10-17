Día de la Lealtad: el peronismo hizo actos divididos y hubo movilización a San José 1111 por Cristina Kirchner

El Partido Justicialista (PJ) llevó adelante este sábado diferentes actos por el Día de la Lealtad. La jornada estuvo marcada por las muestras de apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111 tras la condena en la causa Vialidad. Luego de los encuentros que encabezaron por separado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, militantes de distintas agrupaciones se movilizaron hasta el centro porteño.

Pasadas las 17, Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a las personas que se concentraron en el lugar desde las 15. Previamente, integrantes del Sindicato de la Carne le habían llevado un asado y montado una parrilla en las inmediaciones del edificio.

A través de un documento difundido por la mañana, el PJ comparó la situación procesal de la exmandataria con la detención de Juan Domingo Perón en octubre de 1945. En el texto señalaron que Cristina Kirchner padece un régimen de visitas restringido y cuestionaron el fallo judicial al calificarlo como una «condena sin pruebas» que busca su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Kicillof en La Matanza: «Hay que construir una alternativa»

Las conmemoraciones expusieron la interna partidaria mediante convocatorias sin unidad de escenario. El gobernador Axel Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Fernando Espinoza, jefes comunales afines, dirigentes sindicales de la CGT y las CTA, y militantes.

Durante su alocución, Kicillof calificó de «injusta» la prisión de Cristina Kirchner y cuestionó el rumbo económico implementado por el presidente Javier Milei. Si bien evitó confirmar candidaturas para los próximos turnos electorales, hizo un llamado a la dirigencia de su espacio: «Cuenten conmigo para organizar, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que haya que asumir y cuenten conmigo para que consigamos el objetivo que es derrotar esta pesadilla en las urnas».

Sobre las discusiones internas del peronismo, el mandatario provincial apeló a la unidad del movimiento. «Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo», sostuvo ante la militancia.

Máximo Kirchner en Chaco y el mensaje de Sergio Massa

En forma simultánea, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, realizó un acto en el Club Juventud de Resistencia, provincia de Chaco, acompañado por el exgobernador Jorge Capitanich. En su intervención, el legislador envió reproches hacia la interna partidaria y aseguró que la búsqueda de la unidad por sí sola no alcanza.

«Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo», expresó Kirchner. Asimismo, ratificó la figura de la expresidenta al señalar que «crece en las encuestas» porque el electorado la considera «una mujer fuerte» a la que «no la quiebran» ni «aun metiéndola presa».

Por su parte, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, difundió un video histórico de Juan Domingo Perón a través de sus redes sociales bajo la consigna «La unidad es el camino a la victoria». La publicación se dio en medio de las discusiones sobre el armado electoral del espacio y la eventual resolución de candidaturas mediante las PASO.