Amparo contra el ISSN para lograr una práctica que no se realiza en Neuquén

«Hace 36 años que aporto al Instituto y jamás pedí una cosa rara, nunca tuve una enfermedad extraordinaria, es la primera vez que estoy solicitando una atención por vía excepcional”, dijo María Cristina De Marín, una empleada pública que en tiempos de jubilación, está a la espera de una resolución de amparo por un tratamiento que evite que se quede ciega.

Explicó que en diciembre solicitó la cobertura por una derivación para la atención de una maculopatía húmeda y como el tratamiento no está nomenclado en Neuquén, el Consejo de Administración de la obra social se lo rechazó, dijo.

María Cristina detalló que padece una maculopatía seca, es decir, una degeneración de la mácula (en el ojo) que si se extiende, le hará perder la visión. Explicó que sólo existe el tratamiento para la variante húmeda de la enfermedad aquí en la zona, y en su caso, los únicos lugares donde existe el tratamiento son en Córdoba, Mendoza y Rosario.

Contó que se hizo el tratamiento en uno de sus ojos en una clínica cordobesa. “Comencé hace 2 años y medio, el tratamiento es paliativo, detiene, pero si no lo hago, me quedaré ciega”, explicó.

Agregó que el procedimiento involucra unos 7 millones de pesos, con fondos propios viajó a Córdoba y estuvo allí un mes para las aplicaciones de láser (valeda) en un ojo. Ahora que la patología se extendió al otro ojo, exige celeridad en la petición de cobertura por parte del ISSN.

«Yo sé que no es por el dinero (la negativa), es porque no está nomenclado, porque el médico no es prestador: las derivaciones se hacen por vía de excepción y me tienen dando vueltas con peritajes, diagnósticos que ya tengo, me dan vueltas y si sigo perdiendo tiempo, puedo perder la vista», sostuvo

María explicó que se jubiló como administrativa de la provincia y que el último año laboral fue trabajadora del ISSN. «Sé que se siguen haciendo cosas por via de excepción, por eso hice un amparo, lamento que esto sea con la plata del afiliado y afiliada, porque gastan más en estos trámites que en los tratamientos que deberían cubrir. Yo presenté facturas, los estudios de allá, hasta un zoom con el médico hicieron por la vía judicial, esto me estresó y ahora me está causando otras enfermedades, como el de la ansiedad, que no tenía «, se lamentó.