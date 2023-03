Aníbal Fernández se diferenció del presidente sobre el uso del Ejército en Rosario

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reconoció hoy que no está de acuerdo con la decisión de Alberto Fernández de enviar de una dotación de ingenieros desarmados del Ejército para colaborar en la urbanización de barrios populares en Rosario, y señaló que a su edad no va a «arrugar» si tiene que plantearle una visión distinta al presidente.

«No estoy muy de acuerdo en eso», aseguró en una conferencia de prensa al término de la reunión de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados donde fue invitado a exponer sobre el plan de seguridad y en particular sobre la actuación del ministerio en el marco de la emergencia por la violencia narco en Rosario.

«Que van a participar con los ingenieros y que van a hacer un trabajo de ordenamiento urbano o mejorar ese lugar, bueno, me gustaría mirarlo un poco más«, admitió.

«A los 66 años estoy viejo como para andar arrugando y no decir las cosas como las siento. Si tengo que plantear al presidente, le diré mi visión al respecto», indicó el ministro.

En este sentido, Fernández sostuvo que la medida planteada por el jefe de Estado de enviar una compañía de ingenieros del Ejército a Rosario «no es lo suficientemente contundente como para que sume» en el combate contra la inseguridad y la violencia en la ciudad santafesina y agregó que «el pueblo que está esperando respuesta».

En un pasaje de su intervención ante la comisión, el jefe de la cartera de Seguridad manifestó su coincidencia con el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy cuando éste había considerado «inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario».

Fernández le aclaró al economista opositor que él no formó parte de la decisión y lejos de contradecirlo, señaló que estaba «más cerca de pensar» como él «que otra cosa».

Aníbal Fernández y la defensa de su gestión

«Yo no me rindo, yo peleo todos los días por lo que necesito y por lo que creo. No hemos perdido un solo segundo», expresó el ministro de Seguridad en relación a sus propios dichos de la última semana cuando comentó que los narcotraficantes «han ganado».

Además, agregó que de los 17.631 millones de pesos invertidos en seguridad el año pasado, «8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, y la inmensa mayoría de esos millones fueron destinados a Rosario».

«No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data sobre lo que está sucediendo en Rosario. Lo que está es lo que está. Lo que representa el impacto de Rosario respecto del resto del país es pesado, y sobre eso tenemos que trabajar», completó.