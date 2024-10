Aníbal Tortoriello: «Tengo la motosierra preparada para la provincia»

El quiebre con Juan Martin, la distancia con Alberto Weretilneck y la referencia de Javier Milei como modelo a seguir fueron algunos de los temas que abordó el diputado nacional Aníbal Tortoriello. El exintendente de Cipolletti y excandidato a gobernador de Río Negro formó su propio partido político que buscará salir a la cancha en las elecciones de medio termino, el año que viene. Tortoriello adelantó que quiere ser candidato a Senador en 2025 y que en 2027 buscará, una vez más, su anhelo de llegar a la gobernación.



P- ¿Cómo surge el proyecto CREO Río Negro?



R- Quise distanciarme de muchos integrantes de los distintos partidos. En todos los espacios hay gente que está por vocación, como yo, con el objetivo de servicio y desinteresado de cargos e intereses personales y otros no. En la Alianza estás obligado a convivir con personas que no tienen la misma visión. Después de las elecciones donde fui candidato a gobernador entraron 13 diputados y vi que el ARI hizo rancho aparte, una facción liderada por Juan Martin armó un bloque aparte llevándose seis ó siete diputados y me quedaron dos. Ahí me di cuenta que solo les interesa el cargo y no son leales a nada, ni siquiera al líder que los llevó a ese lugar. Por eso surgió la idea de armar un partido provincial. La gente me votó a mi, mi figura le genera confianza a muchos rionegrinos, me hicieron diputado con más de 100 mil votos sin clientelismo, ni campaña.



P- ¿Qué posibilidades hay de una alianza con La Libertad Avanza (LLA)?



R- La alianza con LLA seguramente vamos a poder concretar en la provincia. Yo ofrezco una gran cantidad de votos y ellos son el oficialismo nacional. Tenemos un gran vínculo. Yo integro un bloque en el Congreso que somos aliados estratégicos para el gobierno. Creo que en Río Negro se va a comportar de esa manera. Por supuesto porque comparto y apoyo a este gobierno.



P- ¿Hoy estás más cerca de Milei que de Mauricio Macri?



R- Comparto ambas visiones. Por un lado conozco muy bien al ingeniero Macri y creo que es una persona que hizo cambios pero con una forma muy diferente a la de Milei. Me siento más identificado con Milei porque es más ejecutivo. Es más empresario como yo. Lo que apreció de su política es que no le importan las consecuencias. Viste lo que hizo con las universidades, movilización y veto. Eso lo diferencia de Macri que no tiene ese aspecto. Pero los objetivos de ambos son idénticos: achicar un Estado que es inviable. El concepto es el mismo y los métodos radicalmente distintos. Macri intentó pero se lo comió la deuda.



P- ¿Te imaginás siendo gobernador de Río Negro repitiendo el modelo de Milei?



R- Me siento muy identificado con Milei y tengo la motosierra lista para la provincia en caso de asumir como gobernador. Una provincia con el déficit que tiene es inviable. Medianamente, sin tener el conocimiento que él tiene de la economía, hay un montón de áreas que necesitan recortas. Empoderar al trabajador público, fortalecer seguridad, salud y educación para tener la mejor calidad de servicio. Por ejemplo los famosos puntos de la Legislatura , que según la convivencia con los distintos bloques es más puntos para unos que para otros. Eso es lo que cada legislador tiene para repartir en mucha gente que trabaja políticamente, es un derroche de dinero público alarmante para que hagan política. Lo primero que cortó son los privilegios de los políticos. En pequeñísima escala el mecanismo es el mismo.

P- ¿Cómo ves hoy el gobierno de Alberto Weretilneck que viene implementando una política de ajuste y de control más rigurosa?



R- Está obligado por las circunstancias. 12 años de gobernar Juntos Somos Río Negro y la provincia está en la peor crisis social en todos los servicios básicos: salud, educación y seguridad. El déficit, el gasto público y la deuda impagable (Plan Castello). El hombre heredó lo que sembró durante 12 años. La salud pública nunca estuvo en las condiciones tan endebles y desarmadas como está hoy. No es porque quieren, es porque no tienen un mango. El gobierno de Arabela (Carreras) no pudo pagar ni los intereses y ahora no se pudo pagar la cuota de capitales, tuvo que pedir adelanto de coparticipación y endeudarse con el banco Patagonia, es tremendo la forma en que gobiernan.



P- ¿Cuál es tu relación hoy con Weretilneck?



R- Por sus allegados siempre me puse a disposición para colaborar en lo que sea necesario desde mi rol de diputado. En el aniversario de Roca -septiembre- lo saludé, pero él tiene una animosidad hacia mi, me ve como un competidor y no como un funcionario público. Estoy a disposición desde el lugar que tengo en el Congreso. Todos tenemos que colaborar. Los pocos diputados que me quedaron apoyan los proyectos del oficialismo que creemos que son leyes buenas. El día que él me llame para algo yo voy a estar al pie del cañón.



P- ¿Cuál fue el desencadenante de la ruptura con Martin?



R- El ARI se arregló con el oficialismo por los puntos y Juan Martin hizo lo mismo. Es increíble que lleguen a la indiferencia total con la persona que los impulsó a llegar al lugar de legisladores. No les importa nada más que los intereses políticos, son parte de una casta que funciona así. Juan Martin siempre fue parte de la casta y yo siempre lo supe, pero como era un dirigente de los originarios del PRO y yo entré en esa alianza… por eso el partido nuevo.



P- ¿Cuál es tu ambición en el mediano y largo plazo con CREO Río Negro?



R- Quiero ser candidato a Senador el año que viene, quiero ganar más experiencia en el Congreso. Mi experiencia como diputado ha sido fabulosa. Me parece que puede ser muy importante ya para la candidatura a gobernador en 2027. Si el señor me da vida y salud voy a estar disponible. Mi propósito es poder administrar esta provincia. Por esto armé el partido, en la confianza que se generó en miles de rionegrinos sobre mí.