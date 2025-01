Baja de contratos en Río Negro | Scalesi habló de “desprolijidad” y apuntó contra Aguiar

Juan Carlos Scalesi, secretario general de UPCN Río Negro, dijo que "los paros no sirven más". Archivo

El líder de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi, calificó la baja de 448 contratados del Estado rionegrino como una “desprolijidad” porque acusó que se dejó afuera a trabajadores de manera injusta y hay otros casos graves, como agentes con “tobillera electrónica o denuncias por violencia de género” que siguen en sus puestos. Apuntó a Aguiar: “Se necesita materia gris, no lengua suelta”.

Escucha a Juan Carlos Scalesi en RÍO NEGRO RADIO:

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO el dirigente sindical dijo que el Gobierno podría hacer “prolijamente” un ordenamiento del personal con un pase a planta permanente en el que se detecte que “la gente que no cumple porque tiene mal desempeño quede afuera y pasarían todos los contratados que trabajan como se hizo habitualmente años atrás”.

Scalesi habló de “injusticias” en este recorte que aplicó la Función Pública al mencionar que “ha quedado gente afuera de los contratos porque hizo un paro, pero eso está dentro de la Constitución, se puede defender” afirmó aunque no escatimó las críticas -sin mencionarlo de manera directa- al gremio ATE por la convocatoria a los paros que derivaron en esta situación.

Apuntó que el Gobierno no hizo una “evaluación profunda” porque el gremio ha detectado casos de “gente con tobillera (por causas penales) que sigue contratado, hay gente con denuncias por violencia y siguen contratados y alguno tal vez por un mal desempeño, que haya faltado o algo, quedó afuera”.

Para Scalesi esta medida del Gobierno es una señal hacia adentro de la estructura gubernamental “para decir estamos poniendo esto en orden cuando ellos tienen la potestad para hacerlo, los recursos humanos lo maneja el Estado, no lo manejamos los trabajadores (…) Ha sacado el eje de la discusión y lo han llevado a decir ‘ahora estamos emprolijando’ y ¿qué hicieron durante 14 años?”, se preguntó.

«Los paros ya no sirven más»

Respecto a las medidas gremiales, Scalesi consideró que “los paros ya no sirven más, lo rechaza la misma sociedad” y dijo que no dan resultados esperados en revertir medidas, ejemplo de ello lo mencionó en las movilizaciones masivas por los recortes en las universidades públicas que no tuvieron una revisión por parte de la administración de Javier Milei.

Remarcó que existieron protestas con quema de cubiertas que generaron malestar en la sociedad y entre comerciantes y eso lo entiende como contraproducente al reclamo.

El dirigente dijo que UPCN tiene otra estrategia con el impulso de “una reforma en el Estado y una nueva carrera administrativa para que el trabajador tenga incentivos”, que le presentó al gobierno provincial “pero no quiso cumplir”.

“Hay que ponerle materia gris y no ponerle lengua suelta y decir hay que parar, soy el combativo más grande del mundo. Eso se terminó”, enfatizó el dirigente que insistió en esta definición en clara alusión a Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.

Al concluir señaló: “Hoy cuando se ponen algunas reglas parece ser que hay que transformar esto en votos, acá hay que poner materia gris y no lengua suelta”.