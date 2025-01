Rodolfo Aguiar sobre la baja de contratos en Río Negro: «Estos despidos no se traducen en votos»

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, visitó los estudios de RÍO NEGRO RADIO y fijó postura ante la no renovación de contratos a estatales en Río Negro. Afirmó que se viven «horas decisivas» en el vínculo con el gobierno de Alberto Weretilneck.

Escuchá Rodolfo Aguiar en RÍO NEGRO RADIO:

El gobierno rionegrino resolvió no renovar 448 contratos que llegaron a su fin el 31 de diciembre. Oficialmente se argumentó que los agentes cesanteados «no cumplieron con sus tareas» y por ese motivo se procedió a concretar las bajas.

Al respecto, Aguiar deslizó que algunas de las acciones que llevó adelante la Provincia en el último tiempo —entre ellas la no renovación de contratos— podrían estar vinculadas a un «clima de época» y a la necesidad de confrontar con los gremios.

«Planteo un interrogante: ¿es realmente una falta de compromiso de los trabajdores o un cuidado de los recurso publicos? ¿O es que se llevan adelante los despidos por una encuesta que refleja un clima de epoca dirigido a estigmatizar el empleo publico y confrontar con los sindicatos? Estos despidos no se traducen en más votos», se interrogó.

En su relato, el referente sindical recordó que en años anteriores la actitud del oficialismo provincial era distinta y para nada cercana al «ajuste». «Me gusta pegarme a los datos duros. JSRN, como fuerza que gobierna esta provincia hace 12 años, cuando mejor resultados electores tuvo fue en la época que ampliaba derechos y democratizaba el estado«, recordó.

El gremialista confrontó también los argumentos sobre una falta de «eficiencia» de los agentes desvinculados. Recalcó que esta medida tendrá una repercusión directa en la prestación de los servicios del Estado.

«Todo despido se traduce en una pérdida en la calidad de las prestaciones. Si los despidos impactan en los servicios, el gobierno va ingresar en una incomodidad muy grande«, manifestó.

Rodolfo Aguiar planteó «horas decisivas» y habló del vínculo con Weretilneck

El titular de ATE nacional destacó que no hay «espacio para un nuevo desencuentro con el gobernador Weretilneck» y señaló que se viven «horas decisivas» respecto al reclamo por la reincorporación de los cesanteados y el restablecimiento de la discusión paritaria.

ATE Río Negro se declaró ayer en estado de alerta y movilización. En ese contexto, se convocó a un plenario de secretario generales para la semana próxima, en el que se establecerá el plan de acción a seguir.

Por otra parte, Aguiar aseguró mantener diálogo con el mandatario provincial y que la última vez que se comunicó fue hace una semana. «Intercabiamos mensajes hasta el último día del año. Después de muchos años de terapia estoy en una etapa mi vida distinta«, aseveró.

En ese sentido, dividió su vínculo con el gobernador en tres facetas: «la parte humana, personal y la politica«. Precisó que la relación «humana» con Weretilneck se mantiene «a salvo», pero planteó discrepancias respecto a aspectos políticos.

«Creo que estamos en un momento en que tendremos que ver como termina la pelicula. Me cuesta pensar que esta fuerza política (JSRN) sea una fuerza que esté en contra los trabajadores. No lo hizo nunca, salvo que decida sumarse al clima de época. Me cuesta creer eso», concluyó.