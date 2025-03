Barrera sanitaria: Chubut presentará un amparo y advierten sobre “el riesgo sanitario”

“Esta es una cachetada al derecho y al revés. Es un perjuicio muy grande para nosotros, nadie nos consultó. Y no solo es muy grande en el mercado económico sino también estamos hablando de la parte sanitaria”, dijo la ministra de la Producción de Chubut Laura Mirantes en relación al levantamiento de la barrera sanitaria que anunció este martes el gobierno nacional. Además, en conferencia de prensa, anunció la presentación de un recurso de amparo junto “a otras provincias patagónicas” y dijo irónicamente que “me enteré de la decisión por un portal de noticias”.

Por su parte, Javier Trucco, integrante de la conducción de la Federación Rural de Chubut advirtió sobre “los riesgos sanitarios que podría implicar la medida” y estimó que “para nada los precios van a cambiar. Simplemente van a traer asado del norte porque ahora allá es todo feelot (engorde intensivo del ganado). El problema es el riesgo sanitario. Si llegan a traer el virus vamos a tener que vacunar a todos los animales de la Patagonia, dos veces al año los terneros y todos los años a los adultos, armar fundaciones para la aplicación de vacunas y supervisar si están bien aplicadas. Todo muy complicado”.

Y agregó: “El principal temor del sector es que la medida exponga a la Patagonia a perder el estatus sanitario, lo que podría tener graves consecuencias. Hace muchos años que no hay fiebre aftosa pero no implica que no pueda aparecer. El riesgo es sanitario., no variará nada en otros aspectos”.

Además, el dirigente rural anticipó que realizarán un reclamo por lo sorpresivo de la decisión porque en las conversaciones que mantuvieron “la postura de Nación y Senasa hasta el momento era contraria a esta medida”.

Por su parte Mirantes agregó ante la prensa que “será un tema que deberá decidir el gobernador Ignacio Torres y se convocará a los productores para determinar la afectación en la producción. No fue bien vista la medida. No clarificaron la matriz de cómo se iba a implementar el ingreso de carne de Brasil a la Argentina y a la Patagonia”.

Por último y respecto a los perjuicios que podría tener el sector patagónico, Mirantes indicó que “es avanzado hablar de números. Ya está ingresando carne de afuera. Los precios no variaron. Se sigue adquiriendo. Creo que lo que necesitamos es que se haga un análisis para ver si hay o no un perjuicio. No va a existir la modificación de precios. El costo real de Brasil no va a encarecer. Como ya trasladamos la carne de cerdo, pensamos que iba a ser competencia desleal pero no hubo injerencia local”, cerró la funcionaria en la conferencia de prensa.