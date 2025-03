Las «fuerzas del cielo» y Gaza se mezclaron en el discurso de Torres en Chubut

Si bien el discurso del gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres no tuvo demasiado volumen político, ya que durante la mayor parte del mismo elogió y defendió el trabajo de su gabinete, hubo una frase que se llevó todos los aplausos: “A nuestra provincia no la va a salvar ninguna fuerza del cielo, nos levantaremos con trabajo, producción, más empleo y desarrollo”. Intentó convencer que no se trataba de una chicana, aunque es una de las frases preferidas del presidente Javier Milei. Fue lo único que no le creyeron.

Otro eje áspero de su discurso fue cuando se refirió a “ciertos gremialistas docentes» a quienes calificó de “delirantes, terraplanistas y anarquistas”. Y justificó esos adjetivos: “Me hicieron una denuncia penal porque dicen que a través de una empresa estoy financiando la guerra en la Franja de Gaza a favor de los israelíes a cambio de un plan para la desalinización del agua. No quieren ir a laburar. Esa es la verdad”.

Torres habló durante casi una hora y 45 minutos para dejar abierto un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. En un recinto colmado, el momento más emocionante fue cuando el propio Torres bajó y saludó a alrededor de 30 hombres pertenecientes a la lucha contra el fuego que trabajaron arduamente para poder controlar los incendios forestales intencionales de Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces. Todo el mundo aplaudió.

Después del discurso y consultado por DIARIO RÍO NEGRO, el gobernador arriesgó un resultado con vistas al plebiscito de octubre en cuanto a la quita de los fueros: “Vamos a ganar por más del 90 por ciento”, dijo. Y agregó que no tiene dudas que «los diputados que no votaron las enmiendas constitucionales para terminar con ese privilegio de la clase política y sindical» trabajarán por el “no”.

La referencia de Torres fue porque, hace unos días, la Legislatura aprobó dos enmiendas constitucionales a la Constitución Provincial de 1994. Tienen que ver con eliminar los fueros para cargos electivos, funcionarios y sindicalistas. Ahora deberán ser sometidas a una consulta popular que se realizará en conjunto con las elecciones de medio término de este año.

Torres logró imponer los dos tercios en una cerrada votación. El bloque compuesto por dirigentes kirchneristas, peronistas y otros que responden al exministro de economía Sergio Massa, votaron por el no.

Volviendo al discurso, tras enumerar los logros económicos de su gobierno frente a la administración nacional, Torres ponderó el trabajo de las provincias de Neuquén, Salta y Chubut que “durante 2024 no han sufrido destrucción del empleo” y también dijo que “copiará a Río Negro en lo que hace al turismo que puso a Brasil en el mapa”, para levantar “una de las industrias más importantes que tiene la Patagonia”.

Finalmente habló de la educación y expresó “haber heredado la peor tragedia educativa de la historia de la provincia de Chubut, lo que hemos logrado revertir” y anticipó “el comienzo del final de la doble trocha Trelew-Puerto Madryn” a la que volvió a calificar de “un monumento a la desidia y la corrupción”.

Ante otra consulta de este diario y referido al tema minero, Torres negó cualquier reunión con funcionarios nacionales sobre la posible radicación en Chubut de empresas mineras canadienses. “No está en discusión la ley 5001 (que prohíbe la minería a cielo abierto)”, manifestó, pero aclaró que “hay un montón de proyectos legales y viables y ojalá se pueda avanzar en todo lo que tiene que ver con la extracción no convencional de petróleo y las canteras de arenas silíceas que tanto trabajo generan. Eso también es minería, pero minería legal y que generan mucho trabajo. Ojalá podamos avanzar”.

En un tramo de su discurso hizo tres anuncios importantes: el acueducto para Comodoro Rivadavia, el equipamiento para el nuevo hospital de Alta Complejidad de Trelew y la reinauguración de la Casa de Gobierno para la semana que viene.