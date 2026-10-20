Barrios sin agua en Bariloche: la turbiedad del río Ñireco complica el suministro

Con las lluvias intensas de las últimas semanas, la planta potabilizadora ubicada en el sur de la ciudad de Bariloche presentó complicaciones ante la turbiedad del río Ñireco. Aguas Rionegrinas (ARSA) informó que están trabajando en soluciones momentáneas hasta que se puedan restablecer los trabajos en la planta.

«La capacidad de los decantadores quedó excedida. Si el agua no llega con una calidad aceptable a los filtros, se tapan, se ensucian y pueden dañar el equipo», explicó Pablo Haedo, jefe de servicios de ARSA. Los vecinos del barrio Pilar I reclaman que es «una situación histórica que se repite desde hace diez años» y que este año se les ha cortado el servicio varias veces: «estamos agotados», señalaron.

Desde la empresa encargada del servicio, explicaron que, desde el jueves pasado a la tarde notaron «una situación muy anormal con valores de turbiedad muy elevados». El río Ñireco, del cual se alimenta la planta potabilizadora ubicada en el Pilar I, se origina en el cerro Ventana. «El calor tan directo y fuerte que ocurrió, generó un deshielo masivo, lo que genera arrastre de barro, porque baja con mucha velocidad y no hay vegetación en esa zona», detalló Haedo.

«Hay adultos mayores que hace una semana no pueden bañarse«, relató Natalia San Martin, presidenta de la Junta Vecinal del Pilar I, y reclamó: «estamos cansados de presentar notas en todos lados. Estoy enojada, como todos los vecinos». En el barrio viven aproximadamente 180 familias, a las que se suman unas 80 casas en el barrio lindero, un asentamiento que consume agua de la misma red.

más de 200 familias fueron afectadas por los cortes de agua

«Ayer, por unas horas, volvió a haber algo de agua, pero hay sectores que no les llega por la presión. No alcanza para todo el barrio», afirmó la referente de la Junta Vecinal. Laura, otra vecina del Pilar I, señaló: «en lo que va del 2026 debe ser la veinteaba vez que nos cortan», y agregó: «también nos quedamos sin agua cuando hay corte de luz en Pilar II, porque las bombas son eléctricas. Ahora venimos de un fin de semana sin agua y ayer estuvo cortado».

Otro de los barrios afectados es 645 Viviendas, donde el corte del servicio alcanzó a 100 familias. «De la plaza para arriba, es decir, la mitad del barrio, estuvieron sin agua», señaló el delegado de la zona sur de Bariloche, Pablo Rantul, y explicó que «con los camiones cisternas abastecimos al barrio durante el fin de semana. Ahora el agua estaba llegando pero no es buena, está muy turbia».

«Hasta que no termine la obra grande de la toma del Gutiérrez vamos a tener problemas en los barrios del Alto con el agua», consideró el delegado barrial. En el mismo sentido apuntó Haedo, de ARSA: «la planta quedó chica. Esto se soluciona con la nueva toma. Muchos barrios van a quedar desvinculados de la actual cuando se habilite la otra», explicó.

Una situación extraordinaria

El referente de ARSA señaló que «suele ser recurrente la turbiedad en el Ñireco, pero no dura tanto como ahora». Haedo explicó que este nivel de turbiedad «es extraordinario y tiene que ver con la cuestión climática: las lluvias, el calor y las nevadas tardías». También mencionó la poca vegetación con la que cuenta el río en su trayecto, lo que hace que arrastre un sedimento mayor.

«La planta que tenemos fue diseñada con una línea de base, con una calidad que en el tiempo se va deteriorando«, explicó Haedo, y agregó que «la planta está demasiado exigida y tenemos que buscar otras soluciones», como ralentizar el caudal o poner insumos químicos. «La hemos logrado estirar pero ya es más de 10 o 12 veces lo que puede», detalló el referente de Aguas.

«Estamos buscando soluciones. El fin de semana desviamos un arroyo que bajaba por zona de vegetación, con poca turbiedad, y pudimos usarlo para darle agua a algunos barrios. Cuando el río lo permitía, también hicimos mezcla de ambos», detalló Haedo, y agregó que «estamos viendo de hacer perforaciones en la zona, evaluando si es factible sacar agua de pozo». Esta es una alternativa aún en estudio, ya que ciertas cuestiones como la falta de abastecimiento eléctrico complicaría la gestión.

«Si nos equivocamos la solución es peor que el problema», remarcó Haedo.

Aguas Rionegrinas tiene un proceso de revisión tarifaria extraordinario habilitado. Para marzo podría haber un aumento. Foto: Alfredo Leiva







