Tres perforaciones permiten inyectar agua a la red de Bariloche ante la crisis hídrica

La crisis hídrica que se vive en Río Negro, tiene un fuerte impacto en la cordillera con bajo caudal de los cursos de agua y alta demanda del suministro que complican la cobertura del servicio de agua potable en Bariloche, que a partir de ahora tiene una inyección de tres nuevas perforaciones a 40 metros de profundidad en inmediaciones del arroyo Ñireco.

El agua que se suma al sistema a través de la captación de las napas, con las perforaciones realizadas en la zona de Los Manantiales, en el predio de la antigua toma de agua que abasteció a la ciudad durante 50 años, permitirán sumar unos 300 metros cúbicos por hora e irán directamente a las cisternas de Las Victorias y La Paloma, que cubren un amplio sector de la ciudad.

“El problema en los barrios del Este es la lejanía con la toma de agua de la avenida de los Pioneros en el kilómetro 2, que debe pasar el agua por 18 barrios y le llega muy poco al final de la red cuando el consumo es alto”, graficó ante Diario RÍO NEGRO Javier Iud, gerente de Aguas Rionegrinas (ARSA).

Las nuevas perforaciones de agua se realizaron en el predio de Los Manantiales para mejorar el suministro de agua en la zona Este de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El ejecutivo señaló que se “busca independizar al Este” con el abastecimiento propio desde Los Manantiales, que es agua de máxima pureza que requiere un mínimo proceso potabilizador, por eso el 7 de enero se puso en funcionamiento la primera perforación que aporta 100 metros cúbicos por hora. La semana pasada se realizaron otras dos perforaciones, a 40 metros de profundidad, que cuando estén operativas al 100% se estima que aportarán como mínimo la misma cantidad de agua que la primera, es decir que se sumarán otros 200 metros cúbicos por hora.

“Las perforaciones que hacemos ahora son definitivas desde la cuenca hídrica del Ñireco para llevar agua a las cisternas de La Paloma y Las Victorias”, precisó Iud, quien señaló que actualmente se realizan pruebas para medir la resistencia de la cañería a la nueva inyección del recurso.

Con el Ñireco ya no se cubre la zona Sur

Los mayores inconvenientes con el suministro de agua potable en el Este y en la zona Sur se producen los días que la temperatura supera los 27°C. La alta demanda genera baja o nula presión, algunos días esa situación se prolongó por más de 12 horas, en otros casos, como este fin de semana el problema se redujo a unas cuatro horas, principalmente entre el atardecer y la noche.

En los últimos días, ARSA puso en operación una quinta bomba en la toma de agua del lago Nahuel Huapi lo que logró una producción mayor a la habitual, con picos de hasta 90 millones de litros de agua potable diarios.

Las perforaciones de agua nuevas permiten inyectar 100 metros cúbicos cada una a la red. Foto: Chino Leiva

Para los barrios de la zona Sur, que antes eran abastecidos por la toma del arroyo Ñireco con aportes de la toma del Nahuel Huapi como complemento, hoy se revirtió esta situación y en dos terceras partes el agua llega desde el lago, por el bajo caudal que arroyo.

Desde la empresa prestadora del servicio se pidió hacer un uso responsable del agua potable y evitar el derroche. Según señaló Iud, han detectado casos de consumos altísimos, de 4 metros cúbicos por día en un usuario, que equivale a cinco veces más de un usuario promedio.

La situación de la escasez de agua potable motivó además un reclamo público de la ONG de defensa del consumidor, Codec, que cuestionó que en comunicados oficiales ARSA “culpe” a los usuarios por la falta de presión ante el “consumo indiscriminado” y atribuyó el panorama actual a la falta de inversiones.

Iud recordó que actualmente está en proceso licitatorio la mayor obra de infraestructura de Bariloche de los últimos años, que será la toma de agua del lago Gutiérrez, cuyos oferentes están bajo análisis para la posterior preadjudicación. Esa obra, proyectada a 20 años, beneficiará a unas 75.000 familias y permitirá inyectar al sistema un millón de litros más de agua potable, especialmente para una treintena de barrios de la zona Sur.