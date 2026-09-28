Avanza la construcción de la nueva toma de agua en Bariloche

El sistema de abastecimiento de agua del Lago Gutiérrez, una obra que lleva adelante el gobierno de Río Negro a través de Aguas Rionegrinas, avanzó esta semana con el inicio del colado de hormigón en la construcción de la nueva planta potabilizadora en Bariloche. Este avance muestra las primeras señales de la infraestructura prevista.

La planta tendrá una capacidad inicial de producción de 700 metros cúbicos por hora y podrá producir hasta 24 millones de litros de agua potable por día.

«Es una obra de importancia en cuanto a magnitud», afirmó Bruno Tonelloto, referente de Aguas Rionegrinas, la institución a cargo de la obra, y señaló que esperan que en ocubre «el avance sea notorio«, tras la llegada del buen clima. «Todavía estamos en un inicio», aclaró Tonelloto.

El proyecto tiene como horizonte abastecer a más de 75 mil habitantes. El agua será transportada hacia los barrios 645 Viviendas, Valle Azul y Frutillar Alto, para lo que se construirán más de 6 mil metros de cañerías, junto con el refuerzo de redes existentes, para integrar la nueva fuente de abastecimiento al sistema de distribución.

«Es una de las principales intervenciones previstas para ampliar y mejorar el servicio de agua potable en Bariloche», indicaron desde el gobierno de Río Negro. El proyecto completo tiene una inversión de 21 millones de pesos y se prevé concretar en dos años.

Avanza la construcción de la nueva planta potabilizadora en Bariloche

Los nuevos avances de la obra son una tarea preparatoria fundamental para avanzar posteriormente con la ejecución de las estructuras de hormigón que conformarán las distintas instalaciones.

La nueva fuente de abastecimiento de agua potable para Bariloche incluye la instalación de una toma de agua en el Lago Gutiérrez, con un acueducto, y una planta potabilizadora con una cisterna que va a distribuir el agua, mediante otro acueducto, hacia otra cisterna en el barrio 645 Viviendas con una estación de bombeo que va a ser la que distribuya el agua hacia Frutillar y Valle Azul.