Bertoldi no descartó que Rolando Figueroa pueda ser parte del Frente de Todos

El intendente de Centenario, Javier Bertoldi, consideró que el diputado nacional del MPN, Rolando Figueroa, podría incorporarse al Frente de Todos, aunque aseguró que aún no conoce sus propuestas y evaluó que deberían charlar antes para saber «qué piensa».

Consultado esta mañana por La Red sobre si lo aceptarían como parte de la alianza, reconoció no haberlo analizado, aunque no lo descartó del todo. «No sé. Uno se tendría que juntar con Rolando Figueroa y saber qué piensa. Es una persona del MPN, no sé si irá por afuera o no», planteó.

«Podría ser parte del Frente de Todos, pero habrá primero que escuchar la propuesta que tiene Rolando. Tenemos que tener un lineamiento de pensamientos similares. Si acordáramos cosas, sería bienvenido, pero tendríamos que tener antes una charla previa», insistió.

Bertoldi también aclaró que no acuerda con hacer un frente con toda la oposición para ganar las elecciones del 2023, como proponen algunos sectores del peronismo. «Cuando uno hace una propuesta política es para gobernar y yo no creo que podamos hacerlo con el PRO como plantea (Ramón) Rioseco, porque tenemos pensamientos distintos», explicó.

«Sería imposible o un engaño para el votante. No es solamente ganarle al MPN, sino presentar un plan de gobierno que podamos llevar adelante. No acuerdo con llevar adelante un frente tan amplio», sostuvo.

El PJ tiene convocadas elecciones internas para el 24 de abril, aunque aún no se conocen los candidatos que se presentarán para conducir el partido. Si bien algunos sectores del parrillismo no descartan la posibilidad de llegar a una lista de consenso, Bertoldi, como vienen insistiendo desde el espacio del secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que no.

«Sigo creyendo que va a haber internas, eso hace todo suponer. El martes vence el plazo para la presentación de listas y ahí veremos si tenemos internas y en cuántas localidades. Creo que va a ser muy bueno para el partido», evaluó.

El intendente de Centenario analizó que hay «dos modelos distintos». «En el que estamos con Darío Martínez es trabajar para el país, para el gobierno nacional, para los argentinos, así lo hicimos siempre. El otro modelo plantea una interna política en apoyo político a Cristina nada más y para que el gobierno se debilite. No estamos de acuerdo para nada con esa política, nosotros siempre pensamos que debemos trabajar para el gobierno de turno», señaló.