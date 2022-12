Capitanich sobre la condena a Cristina Kirchner: «pretenden que uno renuncie a postulaciones»

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich afirmó hoy que la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad «era previsible», pero sostuvo que la decisión de la exmandataria de no presentarse como candidata en las próximas elecciones «no es compartida».

«Era previsible que ocurra esto. El discurso de la Vicepresidenta fue impecable pero la decisión de renunciar no es compartida. Creo que es lo que ellos pretenden que uno renuncie a postulaciones«, afirmó ex Jefe de Gabinete en una entrevista concedida a AM 750.

En ese sentido, sostuvo que «sabe de las convicciones» de la expresidenta y que «cuando toma decisiones lo hace con racionalidad», pero subrayó que «el único que puede excluir a un dirigente es el pueblo con su voto”.

“El discurso de Cristina tuvo una fortaleza y coraje al que nos tiene acostumbrados. Si hay algo que aprendimos del (expresidente) Néstor (Kirchner) y Cristina es a no resignar las convicciones. A nosotros nos encantan, nos enamoran, los factores emocionales que nos indican que hay un rumbo”, expresó.

Además, sostuvo que el Partido Justicialista «no es un partido conservador» ni que forma parte «del sistema para perpetuar el poder de las minorías». «Somos la rebeldía hecha carne para transformar la realidad y si no tenemos esa capacidad, entonces nos habremos transformado en un partido conservador», subrayó.

Además, aprovechó la oportunidad para referirse a las «herencias» de la gestión de Mauricio Macri. «Nos tuvimos que hacer cargo de la deuda que dejaron y ellos se pasean por el mundo dando conferencias. No puede ser así. Hemos sido demasiados condescendientes con estos personajes que destruyen la Argentina cíclicamente«, aseveró.

Por último, el gobernador fue consultado sobre la suspensión de las elecciones PASO su provincia y acerca de los dichos del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró en sus redes sociales que su partido le va «a ganar en Chaco y en todo el país». «Que Larreta se deje de embromar y se dedique a gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Que le deje de robar plata al resto del país como vive haciendo«, disparó Capitanich.

Fuente Télam