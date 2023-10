Carrió no votará en el balotaje entre Massa y Milei: el argumento de la líder de la Coalición Cívica

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, argumentó para no votar: "Me cansó moralmente la sociedad".

La líder de la Coalición Cívica-ARI (CC) y una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, afirmó que no votará en el balotaje del 19 de noviembre entre Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

Su partido se manifestó neutral en la contienda electoral que tiene al ministro de Economía oficialista y al candidato libertario como animadores. «No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad«, le dijo Carrió a Infobae.

«A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro… Yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar», añadió la referente opositora.

«A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro… Yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar». Elisa Carrió.

Al igual que la Unión Cívica Radical, la CC mantendrá la neutralidad. Fue uno de los primeros partidos integrantes de JxC que se manifestó contra la pronunciación de la ex candidata presidencial de la coalición Patricia Bullrich en favor de Milei.

La semana pasada, Carrió volvió a cargar contra el ex presidente Mauricio Macri, uno de los cráneos detrás del acuerdo Bullrich-Milei: «Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa».

«No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico. Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad», agregó.

Fuente: Noticias Argentinas