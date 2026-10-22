Causa Techo Digno: El STJ convocó al debate por la absolución de la exintendenta Martini, y hay audiencias contra dos actuales legisladores

El STJ analizará el caso de Martini, que llega con absolución confirmada por el Tribunal de Impugnación. Foto: M.Ochoa/Archivo.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó para el 12 de noviembre a audiencia por la absolución de la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, en la megacausa Techo Digno. Ese fallo fue confirmado en agosto por el Tribunal de Impugnación, pero la Fiscalía insistió con sus acusaciones y el expediente tendrá ahora la evaluación de la máxima instancia judicial de Río Negro.

La convocatoria se cumple días después de que el STJ alteró el escenario procesal del exintendente barilochense Gustavo Gennuso cuando lo liberó de la imputación por peculado, pero, en cambio, ordenó a un nuevo Tribunal de Impugnación analice si los hechos se encuadran en el delito de “malversación de caudales públicos”. Esa ordenada revisión se realizará el 2 de noviembre, con una integración diferente de la que había confirmado la absolución.

Alineado al fallo del STJ, en el expediente de Río Colorado, los fiscales acusarán hoy por el delito de malversación al legislador oficialista Gustavo San Román.

Mientras tanto, en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck respondió a los cuestionamientos que involucran a su gobierno en el avance judicial, negando «cualquier injerencia» en Poder Judicial y pidió «echar menos culpa y aclarar más qué se hizo con la plata«.

La resolución del STJ sobre Gennuso abrió un nuevo capítulo en la megacausa, con impacto en los otros expedientes que, desde el 2018, se investigan en Río Negro por el manejo de los fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. La discusión se concentra actualmente en la calificación penal de las conductas atribuidas a los exfuncionarios.

En ese contexto, el presidente del STJ, Ricardo Apcarian, citó a las partes para el jueves 12 para el debate del expediente Martini, que llega con la absolución confirmada por el TI por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado. En principio, el cuerpo evaluará si avanza en el análisis, pero, generalmente, la apertura al debate presagia esa instancia.

La discusión por malversación

La revisión del caso Gennuso abrió la discusión jurídica. El exintendente había sido absuelto por peculado, luego de que se lo acusara del desvío de partidas de fondos del programa habitacional para constituir plazos fijos. El STJ consideró que el Tribunal de Impugnación no había examinado debidamente la posibilidad de encuadrar esos hechos como malversación de caudales públicos. Por eso, anuló aquella sentencia y dispuso que se revise esa alternativa, con otro tribunal, que se conformó con Marcelo Chironi, Emilio Stadler, y Florencia Carusso Martín.

La reconducción fijada por el STJ aparecerá en la acusación al legislador oficialista y exintendente de Río Colorado Gustavo San Román. Este jueves, la jueza María Gadano encabezará una audiencia en la que la Fiscalía pretende modificar las acusaciones e incorporar el delito de malversación de caudales públicos.

Para este viernes se programó una audiencia donde la fiscalía insistirá en acusaciones al legislador peronista Luis Ivancich por la administración de los envíos del programa Techo Digno cuando era intendente de Godoy. En principio, la jueza Gadano no había aceptado investigarlo por administración fraudulenta y peculado.

Mientras tanto, entre el 17 de noviembre y 11 de diciembre se cumplirán las audiencias de control de acusación del expediente de Cipolletti, que incluye al exintendente Abel Baratti y su sucesor, el hoy diputado nacional Aníbal Tortoriello.

Los hechos atribuidos a Martini

Martini fue absuelta el 30 de marzo de este año por un tribunal de juicio de Bariloche, que también favoreció al exinspector municipal de obras Alfredo Milano. La decisión fue unánime y descartó la responsabilidad penal de ambos por defraudación contra la administración pública y peculado. El 18 de agosto, el Tribunal de Impugnación confirmó ese pronunciamiento y rechazó el recurso de la Fiscalía.

La acusación se centró en la ejecución de cuatro licitaciones del programa Techo Digno, que comprendían 871 viviendas en Bariloche, durante la gestión de Martini, entre finales de 2013 y 2015. Según la Fiscalía, se habrían realizado pagos a las empresas contratistas por avances de obra que no se correspondían con el grado real de ejecución de las viviendas.

En relación a Milano, los fiscales lo responsabilizan por las certificaciones como inspector de obras. A Martini le reprochan haber avalado los pagos del municipio y haber perjudicado las cuentas públicas del municipio.