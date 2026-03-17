Jueza rechaza los cargos contra el exintendente de Godoy Ivancich en la causa Techo Digno

El exintendente de Godoy, Luis Ivancich, tuvo una decisión favorable y rechazaron los cargos en su contra en la causa Techo Digno. Archivo

La jueza de Garantías de Roca María Gadano no dio por formulados los cargos por los delitos de defraudación a la administración pública y peculado en la causa Techo Digno que la fiscalía pretendía contra el exintendente de General Enrique Godoy y actual legislador Luis Ivancich.

La magistrada leyó hoy en una audiencia virtual la resolución en rechazo del pedido de formulación de cargos que realizó la fiscalía el 12 de marzo pasado y por escrito se facilitó de manera posterior a las partes los fundamentos de su decisión, aunque la fiscal Gabriela Echegaray ya anticipó que el Ministerio Público se reserva la apelación a la medida.

La jueza apuntó a fallas de la fiscalía

La magistrada deslizó cuestionamientos a la presentación de la fiscalía al señalar que no fue claro el perjuicio ni los deberes que incumplió el exintendente para ser acusado del delito de defraudación y se remitió a los antecedentes del caso del exintendente de Río Colorado Gustavo San Román para rechazar también la formulación de cargos por el delito de peculado.

La jueza Gadano recordó que en 2021 se formularon cargos contra Ivancich por el delito de defraudación a la administración pública por el uso de un documento falso y ahora la fiscalía pretendía imputar otros hechos. Para la jueza no se incorporó una nueva explicación que describa una maniobra delictiva concreta.

La audiencia corta se realizó por zoom. La jueza María Gadano leyó su resolución en el caso Ivancich.

“Aun con la provisoriedad de la instancia, que es distinto a precariedad, no puedo tener por formulados los cargos”, señaló la magistrada en una resolución que da un guiño a la defensa del exintendente representada por el abogado Damián Torres.

La jueza señaló que en la formulación de cargos presentada por las fiscales “no hay descripción del modo en el que el señor Ivancich se vincula con el patrimonio en cuestión, manejo o administración o cuidado, ni cómo se establece ese vínculo, ni cual fue la conducta que desplegó con un fin particular de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o causar un daño”.

También apuntó que no se fundamentó debidamente qué deberes incumplió el exintendente y enumeró una serie de posibilidades que se podrían haber descripto.

El delito de peculado también fue descartado

Respecto al delito de peculado, la jueza señaló que era la primera vez que el Ministerio Público solicitaba acusación por ese delito que no estuvo en 2021. Indicó que se plantearon tres situaciones distintas como sustrater dinero de una cuenta del banco Nación de la municipalidad de Godoy por medio de 64 cheches; sustraer un monto de 20 millones de pesos para constituir tres plazos fijos en otra cuenta de la municipalidad en otra entidad bancaria; y sustraer y transefrir otro monto a otra cuenta municipal para constituir 25 plazos fijos.

Gadano se remitió al caso de San Román para argumentar su rechazo y señaló que esas operatorias no representaban elementos suficientes para configurar el delito.

Los hechos investigados se vinculan a la ejecución de una obra de 104 viviendas en General Enrique Godoy, financiada con fondos nacionales bajo el programa Techo Digno. Según la acusación, el municipio recibió más de 47 millones de pesos destinados exclusivamente a esa obra y, durante la gestión de Ivancich como intendente, se habrían ordenado pagos a la empresa contratista ECA S.A.