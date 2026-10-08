Causa Techo Digno: el STJ resuelve hoy la causa Gennuso y define el destino de las otras investigaciones

El STJ preveía su sentencia para el 5 de noviembre, pero adelantó su opinión y será este jueves. Marcelo Ochoa.

El Superior Tribunal de Justicia resolverá este jueves si convalida y revoca la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso en la megacausa Techo Digno, una decisión que puede resultar determinante para el futuro del expediente y para los exfuncionarios y empresarios con acusaciones similares en el manejo de los fondos públicos de ese plan federal de Viviendas.

Desde el 2018 con trámite en Río Negro, la investigación alcanza a una docena de exintendentes, entre ellos, cuatro lograron sus absoluciones en sus juicios: Gennuso, María Eugenia Martini (Bariloche), Enzo Tamburrini (Sierra Grande) y Juan Reggioni (Fernández Oro).

La única condena correspondió a Gilberto Montanaro, de Cervantes, quien aceptó las acusaciones y, en consecuencia, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esa maniobra determinó la liberación de cargos para su hija, Claudia Montanaro, que lo sucedió en el cargo municipal.

Otro apartado fue el exjefe comunal serrano, Nelson Iribarren, después que la fiscalía directamente no lo acusó en el debate.

En etapas previas al juicio, figuran, también, otros exmandatarios acusados, algunos con impacto político importante, como el cipoleño Aníbal Tortoriello, que es diputado nacional y se alista como candidato para el año próximo a la Gobernación, y otros exintendentes, entre ellos, dos legisladores, el peronista Daniel Belloso (Choele Choel) o el oficialista Gustavo San Román (Río Colorado).

Puntualmente, la megacausa se concentra en el manejo de los fondos enviados por Nación a los municipios para planes de viviendas, que se paralizaron con niveles de ejecución inferiores a los informados y montos recibidos.

La fiscalía sostiene la acusación por el delito de peculado, planteando que el dinero nacional fue desviado y quedó afuera de su control, mientras las defensas insisten en que esos recursos siempre se mantuvieron en las arcas municipales.

Hace algunos días, el STJ -con la presidencia de Ricardo Apcarian y la integración con Cecilia Crespo, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Adrián Zimermann- aceptó ocuparse del recurso planteado por la Fiscalía en contra de la absolución de Gennuso, que es la primera en análisis del máximo cuerpo judicial de la Provincia.

Al abrir el recurso, el tribunal consideró que el Fiscal General, Fabricio Brogna, había presentado argumentos suficientes para abrir el análisis de fondo y señalaron, particularmente, que existía una cuestión relevante que no había recibido un tratamiento explícito y exhaustivo en las instancias anteriores.

Gennuso -actualmente- está absuelto. El presente debate se concentra en si sigue liberado del delito imputado o, en cambio, si el STJ revoca ese estado procesal.

Dos puntos giran actualmente en la megacausa: la revisión del tipo de delito, de peculado hacia malversación de fondos públicos, y el plazo de prescripción.

En su alegato, Brogna defendió su acusación, pero consideró que el Tribunal de Impugnación podría haber dictado una condena por malversación, en lugar de dejar sin reproche penal una conducta que, según su propia interpretación, había quedado acreditada. A su turno, el defensor Manuel Maza también planteó la prescripción de los delitos.

En principio, el STJ modificó sus tiempos y expone celeridad porque había decidido la lectura de su sentencia para el 5 de noviembre, pero, esta semana, informó que lo hará este jueves 8, es decir, un mes antes.

En la resolución de análisis del expediente, una frase del STJ es fuerte cuando asegura que la cuestión sobre la malversación “no recibió tratamiento explícito y exhaustivo en ninguna de las etapas”. Entendió esa crítica para justificar su participación “extraordinaria”, conjuntamente con “la invocada omisión del deber de revisión integral y al alegado apartamiento de la doctrina legal”.

El STJ ya tuvo una intervención decisiva en la megacausa en el 2022. En esa ocasión, el STJ convalidó el proceso de investigación fiscal de la megacausa cuando revocó nulidades planteadas inicialmente por el juez Ignacio Gandolfi y, luego, ratificadas por el Tribunal de Impugnación.

El magistrado de primera instancia había sobreseído a los exintendentes de San Antonio, Javier Iud, y de Conesa, Alejandra Mas, como también al empresario Juan Castelli.

Gandolfi había anulado las imputaciones y decidido los sobreseimientos, que sostuvo después el TI. Luego, el STJ cuestionó esas decisiones por “prematuras”, ya que se trataba de “etapas preparatorias” cuando el “Ministerio Público Fiscal puede formular su acusación y precisar las figuras jurídicas involucradas”, la que al “momento de requerir la apertura de juicio puede ser distinta”.