Cómo sigue la situación de Gloria Ruiz después de presentarse en la fiscalía

Una semana después de que la suspendan en el cargo y a 12 días del allanamiento histórico a la Legislatura, Gloria Ruiz se presentó en la fiscalía de Delitos Complejos y como una ciudadana cualquiera esperó más de media hora, acompañada de sus abogados, que la atendieran. Ya sabía que no iba a conseguir mucho de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez; su interés era reunir la mayor cantidad de prensa posible para dar un golpe de efecto: informar sobre la presentación de una denuncia en la justicia federal que resultó ser más ruidosa que eficaz, de la que dio pocos detalles y cuya germinación en un juzgado de Comodoro Py es más que incierta.

Ante los hechos que se denuncian en su contra cada día, y que se verá si todos son delito, Ruiz sigue sin ofrecer pruebas concretas de descargo y ni siquiera designa abogados. En cambio, recurre a Comodoro Py y el sorteo hizo que le tocara el juez federal Sebastián Casanello.

El miércoles en la fiscalía se presentó cerca del mediodía con dos profesionales de Buenos Aires, Carlos Broitman y Patricio Winograd, que no están matriculados en Neuquén, y dos locales, Elio García y Maximiliano Gómez.

Cómo fue el cara a cara con Vignaroli

Los recibieron en Delitos Económicos, donde la investigan a ella y a su hermano Pablo, que tiene otro defensor, Federico Diorio. De entrada, Broitman anunció que no iban a asumir como abogados de la vicegobernadora.

-Entonces no les puedo decir nada del legajo porque es secreto salvo para las partes -le dijo Vignaroli.

-La señora Ruiz quiere hablar con usted -le planteó entonces Broitman.

-No podemos hablar con una imputada sin la presencia de su defensor, y usted no es su defensor -le respondió el fiscal.

Como la conversación ingresó en un laberinto sin salida, Broitman le anunció que pedirá la incompetencia de la justicia provincial para investigar a Ruiz por enriquecimiento ilícito y la consiguiente intervención de la justicia federal.

También le hizo saber que presentó una denuncia contra una serie de legisladores y ministros provinciales por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y violencia de género, entre muchos otros presuntos delitos. Es una especie de contraofensiva por ahora más destinada a la opinión pública que a una defensa efectiva de la vicegobernadora, porque no se alcanza a vislumbrar de qué manera imputar a un legislador o a una ministra la puede ayudar a explicar cómo pagó su camioneta 0 kilómetro, que es lo que le pide la fiscalía.

La conversación en el despacho de Delitos Económicos fue relativamente breve, y el único que habló por el lado de Ruiz fue Broitman.

La revelación ante la prensa

Hubo una prohibición expresa de que la charla con la prensa se desarrollara dentro del edificio de la fiscalía, de modo que la comitiva que acompañó a la vice salió al patio de la Ciudad Judicial. El lugar elegido para la conferencia es uno de los que peor recepción de señal tiene, lo que arruinó casi todas las transmisiones en vivo.

Allí Broitman fue otra vez la voz cantante. Reveló su denuncia en el fuero federal contra un grupo de legisladores y ministros, y el presidente del CALF. Por qué esos y no otros, no se sabe ni lo explicaron. Con qué pruebas, tampoco. Ni siquiera quisieron especificar dónde habían presentado el escrito. La conferencia de prensa no había terminado y diario RÍO NEGRO ya había conseguido el dato. No es ninguna hazaña, en esta época esa información es inocultable.

Contradicciones sobre la camioneta

Cuando llegó el momento de hacer el descargo sobre la compra de la camioneta, Ruiz incurrió en contradicciones respecto de versiones anteriores. Por ejemplo dijo que una parte la pagó con el producto de la venta de una Ford Ranger (antes había mencionado una Toyota 4×4, eso coincide con la documentación que tiene la fiscalía) y que para el saldo recurrió a un crédito del BPN (ayer aseguró que fue con su tarjeta de crédito).

Papeles sigue sin mostrar, la venta de la camioneta tiene una historia sinuosa: supuestamente era de su suegra, que se la vendió a su cuñado en 53 millones de pesos. El cuñado es un hombre de 67 años jubilado del Instituto, y está en duda tanto que tenga capacidad económica para semejante adquisición como que el automotor cotice tan alto. Es más, se habla de que en el registro figura que fue vendido en 30 millones.

Después, se supone, la suegra le prestó o le regaló los 53 millones a Gloria Ruiz para que compre la Toyota SW4.

¿La compra de una camioneta en 72 millones de pesos al contado es suficiente para sospechar que se enriqueció de manera ilícita? En la fiscalía consideran que sí, porque su único ingreso conocido son los 4.956.000 pesos (con el último aumento) del sueldo de vicegobernadora.