«Compren un autito. No me vayan a comprar dólares», el pedido de Massa tras el anuncio de Ganancias

El anuncio de Sergio Massa realizado en la Plaza de Mayo para subir el piso del Impuesto a las Ganancias a 1.770.000 pesos, rodeado de representantes de los principales gremios, dejó una serie de frases marcadas por la campaña presidencial en la que está inmerso, de cara a las Elecciones 2023 de octubre.

En este contexto fue que hizo una de las afirmaciones que marcaron la tarde del esperado anuncio para elevar el piso de Ganancias. El objetivo, que los beneficiados por la medida no compren dólares.

“También les pido que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina. No me vayan a comprar dólares”, fue una de las frases más llamativas de la jornada.

Además, consideró que «el salario no es ganancia» sino que es «remuneración, el pago por el trabajo y esfuerzo que hace cada trabajador. Tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto».

Respecto a cómo se sustituirá la recaudación impositiva, Massa explicó que será por dos vías: «Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan de otros países. Le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero, que está generando una mejor recaudación en la economía argentina. Eso, más la mejora en el consumo y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancia».

Las principales frase de Massa que dejó el anuncio sobre Ganancias

– “Allá por el 2015, Macri les prometió a ustedes que ningún trabajador iba a pagar ganancias. Sin embargo, cuatro años después el doble de los trabajadores argentinos pagaban ese impuesto».

– «Era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Por eso, hemos decidido enviar al Congreso enviar una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores y jubilados de la Argentina”.

«Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiera hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias». Sergio Massa.

“Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiera hacer una guardia más porque la pierde en Ganancias, que el docente que tiene un segundo o tercer trabajo pierde ese dinero extra que obtiene en Ganancias, que el camionero que lleva a una carga peligrosa deba pagar Ganancias, que los trabajadores del Estado, cuando tienen presentismo, se les desvanezca producto de las Ganancias”

“Alguno podría decir ‘bueno ministro, usted presenta esta ley pero rige a partir de enero del año que viene. Por ahí es presidente o no’. Lo que nosotros queremos marcar es el sendero claro de que mi eventual presidencia va a estar enmarcada por la recuperación del salario»