Con médicos de otras provincias cubrirán dos de las seis vacantes en el hospital Plottier

El ministerio de Salud de Neuquén anunció que está avanzado el proceso de contratación de dos profesionales en medicina general que estarán destinados al hospital Plottier, cuya situación tanto en la atención ambulatoria como de guardia es crítica. Se incorporarán esta semana y esperan pronto poder cubrir los cuatro puestos que continúan vacantes. Desde Siprosapune plantearon que urge la discusión sobre una ley de carrera sanitaria que mejore las condiciones laborales en el sistema público, y evite la migración hacia el privado.

El subjefe de la zona metropolitana, Martín José Vargas Enríquez, aseguró a RIO NEGRO que se incorporarán una médica y un médico, provenientes de otras provincias al hospital. «Está finalizando lo que se llama la etapa de fiscalización, que es para que se puedan matricular y ejercer (en Neuquén)», indicó. Mañana concluirían con los trámites.

Las vacantes se generaron, explicó, por el cambio de funciones de muchos de los profesionales, por adecuaciones de tareas y licencias. Sostuvo que hay tres áreas que en este momento tienen un déficit: medicina general, clínica médica y psiquiatría.

Juan Ferrari, secretario general de Siprosapune, consideró que hay una sobrecarga en el plantel actual ante la falta de profesionales, que no sólo se da en Plottier, sino también en Rincón de los Sauces, Chos Malal y Zapala.

Dijo que hasta tanto no se avance en la Legislatura con el tratamiento del proyecto de ley de carrera sanitaria no se podrán mejorar las condiciones laborales. La iniciativa todavía se encuentra en la comisión de Trabajo y el bloque del MPN no se dispone a discutirla, por lo que ni siquiera aparece en el orden del día.

Remarcó que con el crecimiento de Plottier -que tiene una población estimada de 80.000 habitantes- ya quedó chico el plantel de 16 profesionales en medicina general y que debe ser del doble para atender a la demanda. Enfatizó en que si no hay consultorio ambulatorio eso repercute en las guardias que quedan saturadas.

Justamente señaló que en Plottier la cobertura debe ser inmediata, ya que el próximo lunes 16 de mayo no hay personal para garantizar la guardia externa. Consultado sobre este punto el subjefe manifestó que se garantizará el servicio, llegado el caso, con profesionales asignados especialmente para la jornada.