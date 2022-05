Con olla popular, policías reclamaron un aumento salarial de casi el 80% en Bariloche

El reclamo que lleva adelante personal en actividad y retirado de la Policía provincial en esta ciudad apunta al objetivo de lograr un haber mínimo inicial 120 mil pesos para la categoría “agente”, cuya remuneración básica hoy es de 67.000 pesos.

Señalaron que la propuesta del gobierno no está clara todavía porque “solo se habla de un plus” sin números precisos, que además sería “no remunerativo”. Esperan que en la reunión prometida para la tarde de este miércoles en Viedma surjan más precisiones.

La protesta con acampe y olla popular que montaron efectivos policiales, retirados y familiares en la puerta de la Regional III del Centro Cívico se extenderá hasta el viernes o “hasta que el gobierno provincial atienda los reclamos de mejora salarial”, explicó el sargento retirado Wálter Riquelme.

Familiares de los policías se sumaron a la manifestación. (Foto Alfredo Leiva)

Dijo que los policías activos perciben sueldos magros pero los retirados “están aún peor”, porque quedan afuera cuando los aumentos son “en negro”, y si los cobran es con seis meses de retardo. “Cuando sale el decreto hay que esperar otros tres meses que salga un segundo decreto para los retirados y de ahí va a la Anses, que tarda otros tres meses más”, se quejó el exsuboficial.

Los manifestantes se ubicaron frente al acceso a la Unidad Regional Tercera de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Los policías se instalaron desde este martes en la entrada de la regional con carpas, varios carteles, leña destinada a los fogones y algunos neumáticos para reforzar el piquete. En la tarde de este miércoles recibieron el apoyo de varias delegadas de UPCN. “Venimos a solidarizarnos porque los salarios de la policía están muy retrasados en toda la provincia, lo mismo que pasa con los estatales” dijo la secretaria gremial de UPCN Bariloche, Elisa Astorga.

Riquelme señaló que para los policías activos no es fácil sumarse a los reclamos, porque tienen prohibido sindicalizarse y si participan “tienen que hacerlo sin mostrar el rostro porque si no terminan con un sumario administrativo”. Por eso el protagonismo es asumido por los familiares o por los policías que ya tienen el retiro.

Riquelme dijo que no pueden quedarse callados porque “hoy un agente cobra 65.000 pesos, y se está hablando de que el gobierno lo llevaría a 89.000 pesos. Pero si fuera así tampoco alcanza porque un alquiler en Bariloche no baja de 50 mil. El pedido es por un sueldo inicial de 120 mil pesos”.

Los funcionarios suelen sostener que el policía completa sus ingresos con servicios de seguridad adicionales, pero Riquelme dijo que “no es justo” plantearlo en esos términos. “El milico no debería hacer adicionales, salvo de manera excepcional. Si necesita cambiar el auto, por ejemplo. Para la institución uno ya trabaja 240 horas mensuales y es suficiente. Si además tiene que hacer adicionales no tiene francos, no está nunca en su casa”.

Los policías que protestaban recibieron el respaldo de delegados de UPCN. (Foto Alfredo Leiva)

Señaló que las represalias que suelen suceder a las protestas demuestran que hay “un régimen no democrático” en la Policía rionegrina y que se tapan muchas cosas. “No tienen en cuenta que si estamos acá es porque amamos el color azul”, completó.

Según Riquelme, en toda la provincia hay alrededor de 10 mil policías en actividad y en Bariloche serían unos 600, y “son muy pocos” para cubrir toda la demanda de seguridad. Señaló por ejemplo que en la comisaría Segunda, con una jurisdicción amplísima, “hay apenas 15 empleados por guardia”.