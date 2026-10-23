Cortés presentó el Presupuesto 2027 de Bariloche por $221.700 millones, con una suba por debajo de la inflación

El intendente Walter Cortés presentó este viernes el presupuesto municipal de Bariloche para el 2027 con un incremento del 8,75% respecto del aprobado el año pasado y un total de 221.700 millones de pesos (143 millones de dólares).

El Ejecutivo municipal había solicitado una prórroga para presentar la proyección de ingresos y egresos para el próximo año, a la espera de una definición por la actualización del módulo fiscal que finalmente no se concretó, por eso la estimación tiene una variación mínima que dista mucho de llegar a la inflación acumulada que en lo que va del año suma un 23,6%.

Junto al presupuesto el intendente también remitió al Concejo Deliberante la actualización de la ordenanza fiscal y tarifaria que tiene un desfasaje grande porque no se aprobó la reforma del presente ejercicio y se mantiene a valores del 2025.

El presupuesto 2027 y la reforma de tasas deben transitar los pasos de participación ciudadana con audiencias públicas antes de que se inicie el tratamiento en el Concejo. Se espera llegar para diciembre con una definición.

Según el desglose del presupuesto presentado, se estima que el 59,7% sean ingresos de jurisdicción municipal y un 40,3% provengan de la provincia entre coparticipación y regalías.

La proyección indica una paridad de recursos propios entre la Tasa de Servicios Municipales, con 29.600 millones de pesos estimados para recaudar en 2027 y 29.769 millones por la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

En recuperación de grandes generadores de residuos se estiman ingresos por 4.540 millones de pesos; 1.210 millones de pesos por licencias de construcción; otros 4.839 millones de pesos por distintos derechos que se cobran en el municipio; y unos 1.200 millones de pesos de multas en general.

Cómo se distribuirá el Presupuesto 2027

En cuanto al destino de los recursos, el Ejecutivo prevé una partida de personal para cubrir la masa salarial del 2027 de 104.153 millones de pesos, es decir un 46,98% de los ingresos; mientras que para el pago de la deuda flotante se reserva un 3,7% (8.150 millones de pesos).

Entre las áreas que manejarán más recursos, el Ejecutivo ratificó en las previsiones financieras su eje en la obra pública porque se proyecta destinar el 24,9% de los fondos en gastos corrientes, unos 55.255 millones de pesos, en materia de servicios públicos y obras; mientras que un 18% (39.9423 millones de pesos) irá para servicios sociales.

Los recursos del Concejo, Emprotur y otros organismos

Si se analiza por organismo, el Ejecutivo manejará la mayor porción del presupuesto con 209.906 millones de pesos; mientras que 7.789 millones de pesos forman parte de la partida del Concejo Municipal; y 1.225 millones de pesos del tribunal de Contralor, que tendrá menos fondos que la Junta Electoral (1.418 millones de pesos) y que la defensoría del Pueblo (1,360 millones de pesos).

En la proyección de ingresos y gastos para el 2027, se incorporan por separado los presupuestos de los ente autárquicos como el Emprotur que proyecta ingresos por 7.758.150.043 pesos, con una mayoría de recursos proveniente del componente B de la Tish y el resto de recursos por ley provincial. Mientras que se asimila en presupuesto el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social con 7.464 millones de pesos.

Además se incluyen el Sistema Municipal de Bomberos; Ente Autárquico del Mercado Comunitario y el Ente Municipal del Cerro Catedral (Eamcec).