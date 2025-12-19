Cortés tiene presupuesto récord para el 2026, pero le rechazaron el aumento de las tasas

En la sesión de este jueves se aprobó el proyecto de presupuesto 2026, pero se rechazó la Fiscal y Tarifaria. (imagen de video)

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, tuvo al final de la jornada de este jueves una de cal y una de arena. El Concejo municipal sancionó por amplia mayoría el proyecto de presupuesto 2026, que prevé ingresos y gastos récord por 203.851.173.935 pesos. Pero le bajó el pulgar a la Fiscal y Tarifaria.



La decisión deja a la administración del jefe comunal sin la actualización del cobro de las tasas, contribuciones e impuestos para el 2026, lo que impacta en la recaudación municipal.

El Concejo sancionó ayer por 10 votos a favor y uno en contra (del concejal Facundo Villalba del bloque Primero Río Negro) el proyecto de presupuesto 2026, que estima un incremento del orden del 76,5% en comparación con el presupuesto aprobado por el Concejo para este 2025 por 115.411 millones de pesos. Pero sin la Fiscal y Tarifaria, el Ejecutivo municipal deberá volver a calcular los números.

El Gobierno de Cortés no tiene mayoría propia en el Concejo. Por eso, aceptó retocar el proyecto de presupuesto 2026, a partir de las observaciones y planteos formulados por concejales de la oposición. El proyecto de presupuesto original estimaba ingresos y gastos por 248.903.731.083 pesos.

El equipo de la Secretaría de Hacienda, que dirige Gonzalo Lerra, incorporó los cambios indicados y, por eso, redujo sus expectativas de ingresos y erogaciones. Lerra y sus colaboradores estuvieron en la sesión, pero no pudieron evitar que el proyecto de la Fiscal y Tarifaria fracasara.

El debate por los gastos

“Todos los ediles lo que han planteado se ha trabajado y acá quiero agradecer el trabajo que se ha desarrollado”, expresó el presidente del Concejo, el oficialista Gerardo Del Río, antes de que se aprobara el presupuesto.

“La verdad que no se lo votaría el presupuesto al intendente”, dijo la concejal del bloque Nos Une Roxana Ferreyra. Pero “no quiero que mañana salga a decir que este Concejo le pone palos en la rueda”, sostuvo.

«Lo voy a acompañar porque no lo quiero dejar al intendente sin esa herramienta, que nos eche la culpa a nosotros que le ponemos palos en la rueda, que no lo dejamos avanzar, porque va a salir a decir eso: que por culpa de ellos no hay bono (para los trabajadores municipales», afirmó Ferreyra, «Acá tenemos la voluntad de que el bono esté. Y por eso, le vamos a dar esta herramienta al intendente para que lleve adelante su gestión en 2026», aclaró.

Totonelli recordó que había objetado las estimaciones sobredimensionadas de los ingresos por recaudación municipal para el 2026. «La Intendencia está en el top five respecto de los gastos. Hablamos de que la Intendencia tiene 19.551 millones para gastar en 2026 versus los 3.827 millones que tiene, por ejemplo, este Concejo Municipal», indicó.

«Recuerdo que hace un tiempo atrás hubo una alocución ante un micrófono periodístico donde el intendente salió a decir que el costo del Concejo Municipal era exorbitante. Tiró números que no eran ciertos. Queda en claro que él tiene más presupuesto asignado que todos nosotros. No es una queja, es una realidad», sostuvo Totonelli.

La discusión por la Fiscal y Tarifaria

La concejala de Juntos Somos Río Negro Natalia Almonacid valoró los descuentos por pago anual de las tasas que se proponía en el proyecto, con un incentivo importante. Y mencionó que para lo que pagarán mensualmente en 2026, consideró acertado aplicar el tope del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Señaló que el Ejecutivo volvió atrás con las divisiones por zonas para el cobro de las tasas. Y adelantó que el bloque votaba a favor de la Fiscal y Tarifaria.

El presidente del Concejo agradeció la buena predisposición de los bloques y del equipo de Hacienda «que ha trabajado a destajo para dar cumplimiento a los requerimientos de los bloques».

«Le agradezco a los bloques que han estado predispuestos a avanzar», dijo Del Río y afirmó que estaban de acuerdo con las modificaciones propuestas por el bloque de Juntos Somos Río Negro.

Gasten de manera eficiente los recursos

Villalba. expresó que no quería «que suban más los impuestos; primero, porque no hace falta. Vemos un presupuesto casi con un 40% más en dólares que el del año pasado».

Afirmó que «se les cobró a los barilochenses más de lo que correspondía» por el aumento del módulo fiscal a partir de junio pasado, cuando superaron el tope de los Ripte. «Yo no voy a avalar aumentos de impuestos, haber si entienden. siguen exprimiendo a la gente. Los vecinos de Bariloche no dan más, tienen que gastar de manera eficiente los recursos», reclamó.

«La forma en la que están gastando las obras la están haciendo mal. Todavía no pudieron explicar cuánto cuesta una cuada de asfalto. Las obras la tienen que hace por contribución por mejora porque si no se van quedar siempre cortos», planteó Villalba.

La concejala de Incluyendo Bariloche Julieta Wallace cuestionó los aumentos estimados por el Ejecutivo en el proyecto de Fiscal y Tarifaria para el 2026. «No podemos acompañar un impuestazo de estas características», advirtió.

La concejala Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) resaltó que el Ejecutivo dio marcha atrás y admitió los planteos que hicieron desde la oposición al proyecto oficial.

El lamento del presidente del Concejo

Cuando la suerte de la Fiscal y Tarifaria estaba echada porque el oficialismo no lograba los ocho votos necesarios para su aprobarión, el presidente del Concejo expresó: «En el Concejo tenemos la responsabilidad política de dar esas herramientas».

«No hay impuestazo», aclaró Del Río. Explicó que se busca «regularizar las distintas situaciones que tiene la ciudad» en materia de pago de servicios. Recordó que la mejora en la recaudación permitió comprar camiones, máquinas viales, hacer asfalto, «mantener el subsidio del transporte que sale de las arcas municipales».

«Nos piden un montón de consideraciones, son tenidas en cuenta y después votan en contra. Hay que hacerse cargo de eso», pidió. «Es fácil mantener el Estado cuando se quitan todos los beneficios a los ciudadanos. Desfinanciamos el Estado, no cobramos impuestos y dejemos de prestar servicios como está haciendo el Gobierno nacional», señaló.

Y aseguró que el proyecto planteaba un aumento del 12% anual en el módulo fiscal que se usa como parámetro para el cobro de las tasas.

«¿Qué es lo que se busca?», se preguntó Del Río. «Se tuvieron en cuenta todas las consideraciones técnicas. Se trabajó para eso, ¿Esto es una cuestión técnica o política? Y ustedes han dejado de manifiesto que esto es una cuestión política», aseveró.

«Entonces, si es solamente una cuestión política después hagámonos cargo cuando vengan los reclamos y los vecinos empiecen a cuestionar todo esto», enfatizó Del Río.

«Lamento muchísimo todo esto porque hubo muchas personas trabajando para que esto pudiera avanzar y prosperar», manifestó. Y remató: «No tomamos en cuenta la situación institucional».

«Por más voluntad que pongamos no van a cambiar el voto. Hemos agotado los esfuerzos. No es una cuestión técnica, es una cuestión política», lamentó Del Río. Y se procedió a votar y el oficialismo no consiguió los ocho votos necesarios. Obtuvo 7 a favor (3 de PUL, 3 de Juntos Somos Río Negro y uno de Juntos por el Cambio) y 4 negativos (2 de Incluyendo Bariloche, Nos Une y Primero Río Negro).