Tensión en el Concejo de Bariloche: debate por el valor del módulo fiscal y la propuesta de auditoría

Este miércoles, el Concejo Deliberante de Bariloche convocó a una sesión extraordinaria para debatir la modificación del valor módulo fiscal, antes de la presentación del Presupuesto 2027. En paralelo, los concejales de la oposición convocaron a una conferencia de prensa y presentaron otro proyecto de ordenanza que plantea la necesidad de una auditoría externa para analizar ingresos y gastos del Ejecutivo.

Con la sala llena y fuertes cruces entre los asistentes y los ediles, el debate se dió a raíz de la propuesta de una ordenanza que establece la realización de una auditoría externa. Firmada por Laura Totonelli (JSRN), Leandro Costa Brutten (Incluyendo), Julieta Wallace (Incluyendo), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Facundo Villalba (Primero Río Negro), el proyecto ya cuenta con la crítica del presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux, quien presentó una nota donde alertó sobre las «consecuencias económicas, constitucionales, institucionales y financieras» que pudiera tener en caso de aprobarse.

«Lo que vemos es que el Tribunal no controla los gastos del Ejecutivo» , señaló Roxana Ferreyra, del bloque Nos Une, en la previa a la sesión, donde los concejales de los bloques opositores dieron detalles sobre el proyecto.

Tensión en el Concejo de Bariloche – Foto: Chino Leiva.

«No se puede aumentar el módulo fiscal sin una fiscalización de los gastos», señaló Wallace. En la sala, los asistentes llevaron carteles con inscripciones como «basta de burocracia» o «concejales trabajen para el pueblo», y hubo gritos y abucheos mientras los concejales detallaban el proyecto de ordenanza.

«Queremos mostrar la transparencia en los números. Tenemos una mora en los contribuyentes porque la gente no puede pagar las tasas», indicó Ferreyra y enfatizó: «entendemos que los fondos están, pero hay una mala administración«. Villalba coincidió en que «se recauda más que el año pasado» y adelantó su posición negativa frente al proyecto de ordenanza que propone aumentar el valor del módulo fiscal.

Concejales de la oposición cuestionan al Ejecutivo y plantean una auditoría en las finanzas del municipio de Bariloche. Foto: Chino Leiva.

El valor del módulo fiscal, en el centro del debate

Uno de los temas centrales del debate de este miércoles fue la actualización del módulo fiscal, la unidad a través de la que se establece el valor de multas y otros tributos en Bariloche, y el destino de los fondos que genera la recaudación municipal. «En algunas secretarías se está gastando más de lo autorizado», señaló Wallace y remarcó que «en algunos casos -como la tasa de servicios municipales- la recaudación está por encima de lo proyectado».

El proyecto propone un aumento del 31,9% del valor del módulo, que pasaría de los 373 pesos actuales a 492. «El 32% no incide directo contra el ciudadano», señaló Tomás Hercigonja, del bloque oficialista, y alertó que «sí le va a servir al Soyem para discutir la próxima paritaria». Según el concejal del PUL, «el módulo necesita un ajuste respecto del costo de vida, al menos un 10%».

Antes del mediodía, la comisión de Gobierno y Legales dió dictamen al proyecto para debatirlo en la sesión extraordinaria.

Tensión en el Concejo de Bariloche – Foto: Chino Leiva.

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