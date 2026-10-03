Crece la relevancia del voto evangélico en Bariloche

El intendente Walter Cortés esta semana inauguró un tótem digital que contiene pasajes de la Biblia en varios idiomas. Fieles y pastores acompañaron. Gentileza

Desde el 29 de septiembre último, Bariloche tiene en tótem digital dedicado a la Biblia. El lugar elegido para emplazarlo fue el emblemático Centro Cívico de la ciudad y el intendente, Walter Cortés, encabezó el acto oficial, rodeado de pastores y fieles evangélicos.

Es la primera vez que una gestión municipal establece de manera oficial una alianza directa, sobre todo, con los evangélicos. Apenas comenzó su gestión, Cortés incorporó en su gabinete la Subsecretaria de Culto y designó al pastor Leonardo Gatica Catrilef en ese cargo. No hay antecedentes en la historia reciente de Bariloche.

Política y religión conviven desde siempre. A veces de manera sutil. En otras ocasiones, a la vista de todo el mundo. Y en política, los gestos, a veces, dicen mucho más que las palabras. Más aún, en tiempos electorales, cuando los dirigentes políticos saben que cada voto suma.

Y el sector evangélico tiene miles de fieles que son potenciales votantes. En Brasil, donde mañana se elige presidente, Luis Inácio Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se disputan palmo a palmo el voto evangélico.

El intendente Cortés, junto al subsecretario de Culto, Leonardo Gatica Catrilef (izq) y al titular del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux. Gentileza

El subsecretario municipal de Culto informó a Diario RÍO NEGRO que tienen hasta el momento relevadas 110 iglesias, sobre todo, evangélicas en la ciudad. También, hay adventistas, mormones y Testigos de Jehová. Algunas funcionan con congregaciones pequeñas, pero otras congregan a cientos de personas los domingos.

Gatica Catrilef indicó que todavía falta completar el relevamiento en las zonas oeste y este. Comentó que la idea se puso en marcha para conocer cuál es la población de iglesias en la ciudad. Saber qué trabajo social están desarrollando para ir articulando un abordaje conjunto con el municipio.

Un trabajo solidario

Valoró que algunas iglesias tienen grupos de trabajo para contener jóvenes que sufren adicciones, sostienen comedores solidarios o entregan viandas a personas en situación de vulnerabilidad social. También, realizan trabajo solidario en varios lugares de la ciudad “donde es fundamental llevar una palabra de aliento”, destacó Gatica Catrilef.

Dijo que no tiene datos de años anteriores como para comparar si hubo o no un crecimiento. Pero hay indicios que muestran un aumento de personas que profesan ese culto.

Fuentes oficiales estimaron que se trata de miles de personas que concurren con frecuencia a esos templos. Por eso, la mayoría de los políticos cultivan una buena relación con los líderes religiosos de ese sector. Saben que un buen diálogo con los pastores permite llegar en forma directa a las congregaciones sin intermediarios, según explicó una fuente con años de experiencia en armado político, que tiene referentes evangélicos en su lista de candidatos a convencionales municipales.

Trece listas competirán en la elección de convencionales municipales convocada para el 1 de noviembre próximo. Algunas tienen candidatos o candidatas que son evangélicos o tienen familiares en cargos relevantes en congregaciones.

"No van de la mano"

Sin embargo, el subsecretario de Culto municipal opinó que política y religión “no van de la mano”. Por eso, contó que no fue una decisión fácil aceptar el cargo que el intendente ofreció en su momento a la Asociación Civil Pastores Evangélicos Bariloche, que reúne a unos 50 líderes religiosos.

Gatica Catrilef asumió la responsabilidad, con el apoyo de su familia y de su congregación del “Centro Crístiano ¿Qué haría Jesús?” Y destacó el camino recorrido. Manifestó que la Subsecretaría de Culto se convirtió en un canal de acceso al municipio para las iglesias evangélicas y de otros credos. Señaló que sirvió también para dar a conocer el trabajo que hacen varias dependencias de la municipalidad.

Leonardo Gatica Catrilef, subsecretario de Culto de Bariloche. Gentileza

Dijo que, a partir del funcionamiento de la Subsecretaría de Culto, varias iglesias pudieron regularizar situaciones relacionadas con los lotes donde están levantados los templos o deudas con el municipio. También, acceder a un medio para hacer gestiones o trámites administrativos relacionados con sus actividades.

El funcionario afirmó que, “generalmente, no se habla de política en las congregaciones, en los ámbitos familiares tal vez se habla de política”. “Que un pastor esté hablando de política no se vería bien”, consideró.

“La gente es pensante. No vivimos en la época del feudalismo donde el patrón decía votá por ese porque te podés quedar sin laburo”, aseguró. Y destacó que “se vota con libertad en el cuarto oscuro”.

El catolicismo en retroceso

Establecer la población de personas que se identifican con determinadas creencias religiosas es un trabajo arduo. A nivel local el último trabajo que se conoce es el que hizo un grupo de investigadoras del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio, que está relacionado con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Conicet, sobre la diversidad de creencias religiosas de Bariloche.

“¿En qué creen los que creen? Recorrido histórico y estadístico por los entramados religiosos y las creencias en Bariloche”, es el trabajo hecho por las investigadoras Ana Inés Barelli, María Andrea Nicoletti y Ana Moyelak, de la UNNR y del Conicet.

Allí, consignaron que hicieron una encuesta en 2021 de manera online con una participación de 1.377 residentes de Bariloche de 18 años o más. Señalaron que los resultados reflejaron que el 31% se identificó con el catolicismo, un 25,3% expresaron que eran no creyentes y el 21,7% evangélicos.

Mencionaron en el trabajo dos Encuestas Nacionales sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) del Conicet -una primera en 2008 y la segunda en 2019- que les sirvieron para su estudio.

Esas encuestas comprobaron el descenso de creyentes católicos en la región patagónica, que pasaron del 61,5 % en 2008 a 51,5 % en 2019. Y del crecimiento del evangelismo que pasa del 21,4 % (2008) al 24,4 % (2019); y finalmente del incremento de los que se identifican como “sin religión”, que pasan del 11,7% (2008) al 24,3 % (2019).

“Estamos trabajando para repetir la encuesta del 2022 en 2027”, comunicó Barelli a Diario RÍO NEGRO. “Queremos repetir ese instrumento, estamos trabajando en eso”, aseveró.

“Lo que hicimos en este último tiempo fue hacer un relevamiento más cualitativo trabajando un poco y revisando qué es lo que está sucediendo en nuestro espacio de la ciudad”, explicó. Como parte de ese trabajo, entrevistaron al subsecretario de Culto municipal, Leonardo Gatica Catrilef.

“Hay una modificación importante desde el municipio en relación a leer esa diversidad religiosa en la ciudad”, destacó Barelli. Y planteó que desde lo que se percibe, “entendemos que puede haber un crecimiento significativo de ese sector (por el evangélico)”.

Este año, destacó, “nos aprobaron el Observatorio Patagónico de Creencias que es un Observatorio que se lanza desde el IIDyPCa (Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio) que es un instituto de codependecia con el Conicet y la Universidad Nacional de Rio Negro”.