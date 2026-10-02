La Boleta Única de las elecciones de Bariloche tendrá 328 nombres: conocé los candidatos

La Boleta Única de Papel tiene su primer borrador y llevará la foto del primer candidato de cada lista.

La Boleta Única de Papel para las elecciones municipales de Bariloche del 1 de noviembre, para elegir a los convencionales constituyentes que actualizarán la Carta Orgánica, tendrá 328 nombres de candidatos y 13 fotos de los rostros de los primeros postulantes de cada una de las listas.

La Junta Electoral Municipal tiene definida la boleta y a partir de hoy corre traslado a los apoderados de los partidos, quienes tendrán un plazo de cinco días corridos para formular observaciones.

En el sorteo de ubicación de las listas, por decisión mayoritaria de los apoderados de las fuerzas, se resolvió incluir la fotografía del primer candidato o candidata de la lista en la parte superior, debajo del nombre de la fuerza y logotipo; y encabezando la nómina de candidatos.

En estas elecciones, se deberán elegir 15 convencionales titulares y 15 suplentes para conformar la Convención Constituyente que revisará la Carta Orgánica actual y discutirá las modificaciones e incorporaciones que regirán la vida de la ciudad durante los próximos 20 años.

No todas las listas completaron la nómina con 30 candidatos, entre titulares y suplentes. Según la oficialización de las listas de la Junta Electoral, solo dos alianzas llevan candidatos para todos los puestos: Estamos Haciendo Bariloche y Fuerza Bariloche. Ambas tendrán los 30 nombres en su columna.

Del resto de las fuerzas, Acuerdo Cívico x Bariloche; Primero Río Negro; Podemos Bariloche; y Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST completaron los 15 titulares. El partido que menos postulantes titulares lleva es PAVE (Participación Vecinal) que completó nueve candidaturas.

Según el cronograma electoral, el 22 de octubre estará la Boleta Única de Papel definitiva y se imprimirá a cargo de la Junta Electoral Municipal, que también esta semana lanzó la convocatoria a los interesados para ser autoridad de mesa, quienes recibirán un pago de 100.000 pesos por la jornada laboral.

La Provincia de Río Negro, firmó un convenio meses atrás con la Municipalidad para garantizar asistencia logística y económica para las elecciones municipales. De este modo, se utilizarán las escuelas como lugares de votación y la Policía de Río Negro ofrecerá el servicio de seguridad en los comicios. También aporta los recursos para pagar a las autoridades de mesa.

Todos los candidatos titulares (en orden de aparición en la BUP, de izq a der)

Movimiento Vecinal por Bariloche

1. Nemirovsci, Osvaldo

2. Rodríguez, Gloria Beatriz

3. Layana, Jorge

4. Marín, Cristina

5. Gutiérrez, Jose María

6. Galosi, María Paola

7. Azerrat, Juan Martín

8. Jaramillo Arias, Cinthya Yanett

9. Wolf, Pedro “Peta”

10. Paredes, Ludmila

11. Joli, Sebastián

Mendoza, Patricia

Galosi, Rodolfo “Lolo”

La Libertad Avanza

1. Govetto, Martín

2. Pérez Lavayén, Laura

3. Rodríguez Beveraggi, María Cecilia

4. Contreras, Máximo

5. Alfaro, Gabriela

6. Escardó Liljesthrom, Joaquín Rodrigo

7. Zapata, Alejandro Martin

8. Páez, Maria Victoria

9. Maggi Dabove, Franco

10. Marsili, Carola

11. González Almonacid, Cecilia Elisabeth

12. Fernández, Juan Pablo

13. Rodríguez Vida, Agustina

Philippsen, Milena Stefania



Estamos Haciendo

1. Sanchez, Yanina

2. Arabarco, Alberto

3. Fernandez, Julia

4. Lescano, Leandro

5. Guerra, Elisa Mariela

6. Grau, Adrian Marcelo

7. Ortega, Hermenegildo

8. Zublin, Norma Beatriz

9. Riquelme Warner, Luis Erwin

10. Paillalef, Agustina

11. Lamas, Jose Alfredo

12. Quezada, Sandra

13. Cabrera, Felix

14. Llancanao, Mariela De Las Nieves

Gherzoni, Arnaldo



+Bariloche Sumar Sur

1. Ramos Mejía, Alejandro

2. Ledesma, Pamela

3. Castillo, Lighuen

4. Fleitas, Debora

5. Orsili, Hugo

6. Navarro, Valeria

7. Lezcano, Mauro

8. Piñapil, Carina

9. Teotis, Matias

10. Halblaub, Lucia

11. Almonacid, Ricardo

12. Brathwaite Marte, Sarah

13. Brucellaria, Horacio

De Mario, María Magdalena



Fuerza Bariloche

1. Galaverna, Andrea

2. Inalaf, Paulino “Javi”

3. Gonzalez Elizondo, Josefina

4. Guevara,Tomás

5. Sierpe Cabero, Verónica

6. Geliberti, Albano “Nano”

7. De Angelis, Juan Valentín

8. Rimoldi, Julieta

9. Biglia, Gerardo

10. Runitzky, Silvia

11. Loncomán, Maico Nehuen

12. Oviedo, Mabel

13. Fernández, Rubén

14. Parra, Edith

Ivanissevich, Juan



Frente de Izquierda por el Socialismo

1. Sánchez, Rodolfo

2. Chomiak, Pamela

3. Maigua, Rafael

4. Marzal, Luciana “la Colo”

5. Soul, Hugo

6. Barbato, Julieta

7. Vasquez Quilodran, Bernado

8. Martínez, Sofia

9. Romero Díaz, Mariano

10. Carey, Alina

Santos, Liray



Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST

1. Bay Gavuzzo, Alhue

2. Paulic, Jorge

3. Barragán, Agustín

4. Rauque Perez, Karina

5. Canevari, Macarena

6. Ramírez Gómez Patricio

7. Da Silva Evora, Paola

8. Silvestre, Cristian

9. Salvador, Sofia

10. Imperiale, León

11. Rode, María Guadalupe

12. Aranda, Ernesto

13. Quirno Costa, Azul

14. Silva, Joaquín

Videla, Mirta



Primero Río Negro

1. Aristegui, Carlos

2. Fonzo Verdeal, Catalina

3. Hernandez, Emiliano

4. Uber, Silvia

5. Porcel, Julián

6. Albandoz, Alicia

7. Astuena, Sylvia

8. Ackermann, Hans

9. Servin, Amalia

10. Paz Zalazar, René

11. Martin, Rocio Ayelén

12. Franco Medinaceli, Fernando “Chima”

13. Pacheco, Daniela

14. Ferreyra, Héctor

Muhlenpfordt, Jéssica Heidi



NIC

1. Ojeda, Edario Exequiel

2. Painefil, María Rosa

3. Catalán, Daniel

4. Gonzalez, Gladys

5. Molina, Hernan

6. Quintero, Giselle

7. Barra, Jonathan

8. Montero, Guadalupe

9. Molina, Tobías

10. Painefil, Inés

11. Montenegro, Rubén

Alderete, Lucia



Acuerdo Cívico x Bariloche

1. Cascón, Marcelo

2. Oliva, Beatriz

3. Pugliese, Nicolás

4. Paz, Isabel Aurora

5. Montenegro, Héctor

6. Marín, Diana

7. Cardenas, Oscar

8. Ortiz Gallardo, Genoveva

9. Vautier, Horacio

10. Altamirano, Encarnación

11. Icare Bravo, Juan Cruz

12. Cardenas Tenorio, Janna

13. Gomez Giglio, Fabián

14. Gallardo, Angélica

Aguilar, Juan Carlos “Brujo”



PAVE

1. Rodríguez, Norberto

2. Vargas De La Fuente, Dahiana

3. Poblete Casas, Karina

4. Tumino, Carlos Fabian

5. Zurieta Arguello, Eduardo Luciano “Lucho”

6. Vazquez, Gabriela

7. Celebrino, Karina

8. Delgado, Pablo

Gómez, Daniel



Podemos Bariloche

1. Chamatrópulos, Pablo

2. Arriagada Sanhueza, Rocío

3. López, Alberto

4. Leiva, Juliana

5. Garillo, Daniel

6. Birnmann, Selena

7. Almendra, Nazario

8. Gigena, Stella Maris

9. Fredes , Carlos “Cali”

10. Huenchupán Vargas, Rosa

11. Cuassolo, Matías

12. Riquelme, Paula

13. Berli, Eduardo

14. Donda, Graciela

Martínez, Miguel Ángel



Seamos Futuro

1. Bariggi Amara, Lihue

2. Sanchez, Sheila

3. Veliz Aguilar, Leandro

4. Fernández, Jacqueline

5. Guerrero, Eric Joel

6. Repossini, Claudia

7. López, Claudio

8. Capozzi, Luciana

9. Nieto Piergiacomi, Sebastián

10. Soto Fontecilla, Natalia

11. Guzmán, Matías

12. Giusto, María Florencia

13. Ruival, Federico

14. Sandoval, Yanina