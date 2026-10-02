La Boleta Única de las elecciones de Bariloche tendrá 328 nombres: conocé los candidatos
La Junta Electoral Municipal tiene el modelo y corre vista a los apoderados que podrán hacer observaciones. Solo dos fuerzas completaron sus listas con los 30 postulantes, entre titulares y suplentes.
La Boleta Única de Papel para las elecciones municipales de Bariloche del 1 de noviembre, para elegir a los convencionales constituyentes que actualizarán la Carta Orgánica, tendrá 328 nombres de candidatos y 13 fotos de los rostros de los primeros postulantes de cada una de las listas.
La Junta Electoral Municipal tiene definida la boleta y a partir de hoy corre traslado a los apoderados de los partidos, quienes tendrán un plazo de cinco días corridos para formular observaciones.
En el sorteo de ubicación de las listas, por decisión mayoritaria de los apoderados de las fuerzas, se resolvió incluir la fotografía del primer candidato o candidata de la lista en la parte superior, debajo del nombre de la fuerza y logotipo; y encabezando la nómina de candidatos.
En estas elecciones, se deberán elegir 15 convencionales titulares y 15 suplentes para conformar la Convención Constituyente que revisará la Carta Orgánica actual y discutirá las modificaciones e incorporaciones que regirán la vida de la ciudad durante los próximos 20 años.
No todas las listas completaron la nómina con 30 candidatos, entre titulares y suplentes. Según la oficialización de las listas de la Junta Electoral, solo dos alianzas llevan candidatos para todos los puestos: Estamos Haciendo Bariloche y Fuerza Bariloche. Ambas tendrán los 30 nombres en su columna.
Del resto de las fuerzas, Acuerdo Cívico x Bariloche; Primero Río Negro; Podemos Bariloche; y Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST completaron los 15 titulares. El partido que menos postulantes titulares lleva es PAVE (Participación Vecinal) que completó nueve candidaturas.
Según el cronograma electoral, el 22 de octubre estará la Boleta Única de Papel definitiva y se imprimirá a cargo de la Junta Electoral Municipal, que también esta semana lanzó la convocatoria a los interesados para ser autoridad de mesa, quienes recibirán un pago de 100.000 pesos por la jornada laboral.
La Provincia de Río Negro, firmó un convenio meses atrás con la Municipalidad para garantizar asistencia logística y económica para las elecciones municipales. De este modo, se utilizarán las escuelas como lugares de votación y la Policía de Río Negro ofrecerá el servicio de seguridad en los comicios. También aporta los recursos para pagar a las autoridades de mesa.
Todos los candidatos titulares (en orden de aparición en la BUP, de izq a der)
Movimiento Vecinal por Bariloche
1. Nemirovsci, Osvaldo
2. Rodríguez, Gloria Beatriz
3. Layana, Jorge
4. Marín, Cristina
5. Gutiérrez, Jose María
6. Galosi, María Paola
7. Azerrat, Juan Martín
8. Jaramillo Arias, Cinthya Yanett
9. Wolf, Pedro “Peta”
10. Paredes, Ludmila
11. Joli, Sebastián
- Mendoza, Patricia
- Galosi, Rodolfo “Lolo”
La Libertad Avanza
1. Govetto, Martín
2. Pérez Lavayén, Laura
3. Rodríguez Beveraggi, María Cecilia
4. Contreras, Máximo
5. Alfaro, Gabriela
6. Escardó Liljesthrom, Joaquín Rodrigo
7. Zapata, Alejandro Martin
8. Páez, Maria Victoria
9. Maggi Dabove, Franco
10. Marsili, Carola
11. González Almonacid, Cecilia Elisabeth
12. Fernández, Juan Pablo
13. Rodríguez Vida, Agustina
- Philippsen, Milena Stefania
Estamos Haciendo
1. Sanchez, Yanina
2. Arabarco, Alberto
3. Fernandez, Julia
4. Lescano, Leandro
5. Guerra, Elisa Mariela
6. Grau, Adrian Marcelo
7. Ortega, Hermenegildo
8. Zublin, Norma Beatriz
9. Riquelme Warner, Luis Erwin
10. Paillalef, Agustina
11. Lamas, Jose Alfredo
12. Quezada, Sandra
13. Cabrera, Felix
14. Llancanao, Mariela De Las Nieves
- Gherzoni, Arnaldo
+Bariloche Sumar Sur
1. Ramos Mejía, Alejandro
2. Ledesma, Pamela
3. Castillo, Lighuen
4. Fleitas, Debora
5. Orsili, Hugo
6. Navarro, Valeria
7. Lezcano, Mauro
8. Piñapil, Carina
9. Teotis, Matias
10. Halblaub, Lucia
11. Almonacid, Ricardo
12. Brathwaite Marte, Sarah
13. Brucellaria, Horacio
- De Mario, María Magdalena
Fuerza Bariloche
1. Galaverna, Andrea
2. Inalaf, Paulino “Javi”
3. Gonzalez Elizondo, Josefina
4. Guevara,Tomás
5. Sierpe Cabero, Verónica
6. Geliberti, Albano “Nano”
7. De Angelis, Juan Valentín
8. Rimoldi, Julieta
9. Biglia, Gerardo
10. Runitzky, Silvia
11. Loncomán, Maico Nehuen
12. Oviedo, Mabel
13. Fernández, Rubén
14. Parra, Edith
- Ivanissevich, Juan
Frente de Izquierda por el Socialismo
1. Sánchez, Rodolfo
2. Chomiak, Pamela
3. Maigua, Rafael
4. Marzal, Luciana “la Colo”
5. Soul, Hugo
6. Barbato, Julieta
7. Vasquez Quilodran, Bernado
8. Martínez, Sofia
9. Romero Díaz, Mariano
10. Carey, Alina
- Santos, Liray
Frente la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST
1. Bay Gavuzzo, Alhue
2. Paulic, Jorge
3. Barragán, Agustín
4. Rauque Perez, Karina
5. Canevari, Macarena
6. Ramírez Gómez Patricio
7. Da Silva Evora, Paola
8. Silvestre, Cristian
9. Salvador, Sofia
10. Imperiale, León
11. Rode, María Guadalupe
12. Aranda, Ernesto
13. Quirno Costa, Azul
14. Silva, Joaquín
- Videla, Mirta
Primero Río Negro
1. Aristegui, Carlos
2. Fonzo Verdeal, Catalina
3. Hernandez, Emiliano
4. Uber, Silvia
5. Porcel, Julián
6. Albandoz, Alicia
7. Astuena, Sylvia
8. Ackermann, Hans
9. Servin, Amalia
10. Paz Zalazar, René
11. Martin, Rocio Ayelén
12. Franco Medinaceli, Fernando “Chima”
13. Pacheco, Daniela
14. Ferreyra, Héctor
- Muhlenpfordt, Jéssica Heidi
NIC
1. Ojeda, Edario Exequiel
2. Painefil, María Rosa
3. Catalán, Daniel
4. Gonzalez, Gladys
5. Molina, Hernan
6. Quintero, Giselle
7. Barra, Jonathan
8. Montero, Guadalupe
9. Molina, Tobías
10. Painefil, Inés
11. Montenegro, Rubén
- Alderete, Lucia
Acuerdo Cívico x Bariloche
1. Cascón, Marcelo
2. Oliva, Beatriz
3. Pugliese, Nicolás
4. Paz, Isabel Aurora
5. Montenegro, Héctor
6. Marín, Diana
7. Cardenas, Oscar
8. Ortiz Gallardo, Genoveva
9. Vautier, Horacio
10. Altamirano, Encarnación
11. Icare Bravo, Juan Cruz
12. Cardenas Tenorio, Janna
13. Gomez Giglio, Fabián
14. Gallardo, Angélica
- Aguilar, Juan Carlos “Brujo”
PAVE
1. Rodríguez, Norberto
2. Vargas De La Fuente, Dahiana
3. Poblete Casas, Karina
4. Tumino, Carlos Fabian
5. Zurieta Arguello, Eduardo Luciano “Lucho”
6. Vazquez, Gabriela
7. Celebrino, Karina
8. Delgado, Pablo
- Gómez, Daniel
Podemos Bariloche
1. Chamatrópulos, Pablo
2. Arriagada Sanhueza, Rocío
3. López, Alberto
4. Leiva, Juliana
5. Garillo, Daniel
6. Birnmann, Selena
7. Almendra, Nazario
8. Gigena, Stella Maris
9. Fredes , Carlos “Cali”
10. Huenchupán Vargas, Rosa
11. Cuassolo, Matías
12. Riquelme, Paula
13. Berli, Eduardo
14. Donda, Graciela
- Martínez, Miguel Ángel
Seamos Futuro
1. Bariggi Amara, Lihue
2. Sanchez, Sheila
3. Veliz Aguilar, Leandro
4. Fernández, Jacqueline
5. Guerrero, Eric Joel
6. Repossini, Claudia
7. López, Claudio
8. Capozzi, Luciana
9. Nieto Piergiacomi, Sebastián
10. Soto Fontecilla, Natalia
11. Guzmán, Matías
12. Giusto, María Florencia
13. Ruival, Federico
14. Sandoval, Yanina
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