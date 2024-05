Cristina Kirchner en el Instituto Patria: «Deberíamos estar preocupados por la ley que está en el Senado”

La exvicepresidenta Cristina Kirchner inauguró este martes, en un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, el Salón las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria. Junto a invitadas especiales, Cristina Kirchner abrió la muestra, que se podrá visitar desde el próximo miércoles.

Luego de su reciente presentación en Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza, la ex presidenta encabezará el homenaje a Eva Perón en un nuevo aniversario de su nacimiento. Según informó la organización del evento, la transmisión se podrá seguir en vivo desde las 19.30 hs a través de las redes oficiales de CFK.

En el salón serán homenajeadas Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

La exvicepresidenta inauguró en 2009 el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario en 2009 en la Casa Rosada. Fue una decisión simbólica imponente: hasta ese entonces ese área no tenía nombre y se conocía como «Sala de Estado de Situación». Era utilizado para reuniones, incluso, del dictador Jorge Rafael Videla. P

Por decisión de la entonces presidenta Cristina Kirchner se rebautizó y a utilizarse para actos y anuncios hasta el 8 de marzo de este año, cuando en el Día Internacional de la Mujer el gobierno de Milei decidió cambiar de nombre en el cual ubicó los cuadros de José de San Martín, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca, y Carlos Saúl Menem, entre otros. No incluyeron ninguna mujer.

Como en sus últimas apariciones públicas la expectativa estuvo puesta en que la exvicepresidenta de Alberto Fernández dé un mensaje hacia la interna del peronismo, pero sobre todas cosas el discurso estará centrado en críticas hacia la administración de Javier Milei.

El discurso de Cristina durante la inauguración del Salón de las Mujeres del Instituto Patria

Pasadas las 19.30, la exvicepresidenta inició el acto inaugural del Salón de las Mujeres y durante su discurso lanzó fuertes críticas al gobierno actual. “Queríamos inaugurar este salón, con el optimismo de que algún día volverán a la Casa Rosada”, manifestó.

«Yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Nadie tiene que asumir roles que no tiene”, expresó al comienzo y también hizo lugar para criticar al gobierno de Milei: «Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un problema con las mujeres. Una diputada muy representativa del sector hace poco tiempo quería presentar un proyecto para que los hombres renuncien a su paternidad. Después otro senador nos dio una versión libre de la bella durmiente y nos anoticia que el femicidio no existe, que es un asesinato”, comentó haciendo referencia a diputados libertarios.

Cristina también cuestionó al presidente argentino e hizo alusión a la Ley bases que hoy se está tratando en el Senado. Refirió a las «fallas» que presenta el proyecto y que asegura, no beneficia al país.

Por su parte insistió en afirmar que el superávit que anunció el Gobierno es “trucho” y mencionó a Cammesa para argumentar sus dichos: «Instan a las jurisdicciones a que pongan la plata que necesitan las distribuidoras. O sea que el superávit era trucho, como dijimos. Ayer mismo, Cammesa presentó la deuda de diciembre, enero y febrero. Agárrense, un billón en electricidad, ¿se dan cuenta de que todo ese verso del superávit era eso, un verso?».

En simultaneo, la ex mandataria hizo mención del punto de la Ley Bases que refiere a la inversión extranjera. “A partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del BCRA. Pero, pregunto yo, y les pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el FMI, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de la deuda soberana: ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no entran dólares? ¿Con qué dólares van a pagarle al FMI y sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie? O a lo mejor el objetivo es seguir que nos sigamos endeudando eternamente. ¿Cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno?”, criticó.

“Deberíamos estar preocupados todos los argentinos por la ley que está en el Senado”, agregó y luego se refirió al RIGI como “el estatuto legal del coloniaje del siglo XXI”.