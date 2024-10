Cristina Kirchner y el aval de Aurora: tiene 103 años y desde Río Negro pidió que presida el PJ

Tras oficializar su intención de ser presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner compartió este martes un video con el relato y la historia de Aurora, la afiliada más grande del partido en Río Negro, que firmó su aval para que la exvicepresidenta conduzca el peronismo.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 8, 2024

«Quiero compartir con ustedes el video que publicó el Partido Justicialista de Río Negro. Aurora, la afiliada al partido de más edad en esa provincia con casi 104 años«, empezó su posteo la exmandataria en la red social X.

Y relató: «Escuchá atentamente lo que quiere para la Argentina: Que no falte el pan ni el trabajo. Que no falte la paz ni la unión. Que no falte el estudio para los jóvenes ni el colegio para los niños. Pan, trabajo, paz, unión y educación… Casi, casi un programa de gobierno. Gracias Aurora!».

Qué pidió Aurora, la afiliada más grande del PJ en Río Negro

Aurora, en un video compartido originalmente por el PJ rionegrino, pidió una «patria de paz, de trabajo y de unión», y aseguró que Cristina Kirchner «es nuestra esperanza».

Fue entonces que la afiliada le habló directamente a la expresidenta y le pidió que «vuelva otra vez a hacer florecer el peronismo y justicialismo».

«Vos sos nuestra tea, te llevamos siempre adelante en nuestro corazón, para lograr todos nuestros sueños. Que no falte el trabajo, que no falte el pan, que no falte la paz, que no falta la unión, que no falte la comprensión», añadió.

Afirmó que la extitular del Senado «es una mujer que sueña» con hacer «Argentina grande otra vez» y se lo agradeció en nombre de todas las mujeres «que queremos que no falte el pan, que no falte el trabajo, que no falte el estudio para la juventud, que no falte el colegio para los niños, que no falte el pan, como está faltando ahora«.

«Vos sos de sueño nuestro, que si sos presidenta todo eso se va a cumplir, quiera dios y la patria que se logre«, cerró la mujer en la filmación difundida por el partido en Río Negro.

Cristina Kirchner se lanzó como candidata a presidir el PJ: «Estoy dispuesta a aceptar el desafío»

n una extensa carta publicada en sus redes sociales, Cristina Kirchner oficializó su aceptación a la convocatoria que, la semana pasada, había recibido para que presida el Partido Justicialista (PJ) y llamó a debatir «en unidad» ese rol partidario ya que «acá no sobra nadie».

La exmandataria, sobre los últimos párrafos, habló sobre la posibilidad concreta del presidir el peronismo a nivel nacional y afirmó que nunca ha ocupado un lugar «sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones».

Previamente, agradeció a «todos los compañeros y compañeras» por sus muestras de «cariño y los mensajes de apoyo para ser la Presidenta de nuestro partido». Uno de ellos había sido el actual senador nacional y referente de La Cámpora, Eduardo «Wado» de Pedro.

«Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie«, dijo la exvicepresidenta, que inmediatamente después aclaró que esa unidad «necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes».

Añadió que lograr ello no es un objetivo «en sí mismo», sino concebir al justicialismo como «el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos». Y cerró: «Los abrazo con el afecto y el cariño de siempre».