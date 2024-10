Cristina Kirchner se lanzó como candidata a presidir el PJ: «Estoy dispuesta a aceptar el desafío»

En una extensa carta publicada en sus redes sociales, Cristina Kirchner oficializó su aceptación a la convocatoria que, la semana pasada, había recibido para que presida el Partido Justicialista (PJ) y llamó a debatir «en unidad» ese rol partidario ya que «acá no sobra nadie».

La exmandataria, sobre los últimos párrafos, habló sobre la posibilidad concreta del presidir el peronismo a nivel nacional y afirmó que nunca ha ocupado un lugar «sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones».

Previamente, agradeció a «todos los compañeros y compañeras» por sus muestras de «cariño y los mensajes de apoyo para ser la Presidenta de nuestro partido». Uno de ellos había sido el actual senador nacional y referente de La Cámpora, Eduardo «Wado» de Pedro.

«Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie«, dijo la exvicepresidenta, que inmediatamente después aclaró que esa unidad «necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes».

Añadió que lograr ello no es un objetivo «en sí mismo», sino concebir al justicialismo como «el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos». Y cerró: «Los abrazo con el afecto y el cariño de siempre».

Cristina Kirchner irá por la presidencia del PJ: «Enderezar lo que se torció»

En un tramo de su carta de cinco páginas, consideró que «está claro que hay enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó«, planteando la necesidad de crear «un ámbito de discusión y participación que hoy no existe y que su ausencia sólo genera confusión y vacío».

Según dijo, no hay dudas de que en este momento, el partido «es el lugar más apropiado para desarrollar el continente que genera el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos».

La ex jefa de Estado también hizo un repaso histórico, divido en cuatro periodos entre 1983 y 2023, y analizó las posibles causas del actual momento del país, entre la crisis económica, un gobierno de corte libertario, algo sin precedentes en el país, y el peronismo seriamente afectado en cuanto a su poder de representatividad.

“Las preguntas que surgen son: ¿Cómo llegamos a este momento inédito? ¿Es solo por el fracaso de los dos últimos gobiernos democráticos? ¿O es que una parte de nuestra sociedad está dispuesta a soportar cualquier cosa antes de que gobierne un peronista?”, se preguntó en esa línea.

Para completar la idea, indicó: “¿Es una casualidad que los únicos dos presidentes con fuerte impronta anti peronista o anti kirchnerista -como más te guste-, sólo hayan podido llegar a la Casa Rosada a través del balotaje, como fueron los casos de Macri y Milei? ¿Es el ADN del enfrentamiento que anida en los argentinos, como afirmó un importante prelado de la iglesia en la procesión a Luján el pasado día sábado?”.

La presidencia del PJ: una carrera con otros competidores

Cristina Kirchner se sumó de esta manera a una contienda a la que ya está anotado el actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que días atrás pasó por Neuquén y Río Negro, en busca de apoyo de los peronismos locales.

Quintela fue consultado por Diario RÍO NEGRO sobre la opinión de CFK en cuanto a que no era conveniente que un gobernador en funciones asuma la presidencia del partido porque podía poner en colisión la gestión en sí y el papel político opositor como partido.

«Yo no tengo ninguna relación con Nación, hasta me han hecho un juicio porque como buenos peronistas congelamos los costos de los servicios y Cammesa me reclama 5.000 millones de pesos cuando Edenor y Edesur le deben 500.000 millones y no pasa nada», respondió al respecto.

