De cara al año electoral, Mauricio Macri dijo que «está todo bien» entre el PRO y La Libertad Avanza

“Está todo muy bien”, alcanzó a responder Mauricio Macri a los periodistas que le preguntaron por la relación entre el PRO y el oficialismo. El presidente del PRO se retiró sin hacer más declaraciones esta tarde de la sede partidaria donde se reunió la Mesa Ejecutiva. Previo a la cumbre del PRO, en la que se discutieron la agenda parlamentaria y el vínculo con La Libertad Avanza de cara a las elecciones nacionales, Luis Juez anunció que deja la jefatura de la bancada del PRO en el Senado (en su lugar asumirá Alfredo de Angeli) y también admitió su deseo de ser “candidato a gobernador de Córdoba de Milei”.

Macri volvió de sus vacaciones para ponerse al frente del partido, en un contexto de fuerte discusión con La Libertad Avanza respecto a cómo afrontar las elecciones nacionales. En ese contexto, distintos dirigentes abandonaron el PRO para sumarse a LLA, tema que, sin embargo, según la diputada nacional Silvia Lospenatto, “no se discutió” en la reunión.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que ofició de vocero al finalizar la reunión junto a Lospenatto, dio señales de la posición que por ahora es mayoritaria entre la dirigencia del PRO: “Tenemos que trabajar en una agenda parlamentaria coherente. Si coincidimos, yendo juntos o no, estás votando lo mismo. Ahora, si no coincidimos, no necesariamente tenemos que ir en un frente. Se tiene que dar de manera natural y no impostada electoralmente”, explicó el gobernador, sobre si se habrá un frente electoral con LLA.

“No hablaría de purificación, sí de renovación dirigencial”, sostuvo al ser preguntado sobre los movimientos internos del PRO.

El gobernador Torres, sin aclarar si el punto fue discutido en la reunión, dijo: “Ahora hay otra discusión que queremos dar. No creo que la macroeconomía por ósmosis resuelva todos los problemas. Y para resolver un montón de cuellos de botella que tiene la Argentina. A esas cosas hay que laburarlas con firmeza. Ese es el camino que se viene ahora: la agenda de la competitividad, ser competitivos a nivel regional y mundial. Para eso tenemos que trabajar de manera coherente con una agenda parlamentaria”, reclamó Torres, en un mensaje dirigido a LLA.

El gobernador también expresó sus dudas en forzar una alianza electoral con el oficialismo: “Nunca en este país, cuando hubo un amontonamiento para sumar dirigentes para una elección, terminó bien, jamás”, sentenció Torres.

Lospenatto remarcó la importancia que para el PRO tienen los proyectos de Suspensión de las PASO, Ficha Limpia y Juicio en Ausencia, que integran el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

La diputada negó que se haya discutido sobre el pase de dirigentes del PRO a las filas del oficialismo. “El PRO tiene mucho para aportar y nadie está obligado a estar en ningún espacio político. El PRO es un partido liberal, que quiere reformar económicas y que apuesta al desarrollo del sector privado en la Argentina y que también quiere cuidar las instituciones”, valoró.

“Diego estuvo en la reunión, es un dirigente muy importante del partido; no se habló de eso”, insistió Lospenatto sobre la visita que hizo el diputado Santilli a Eduardo “Lule” Menem, en Casa Rosada, previo a la cumbre del PRO. Menem es junto a Karina Milei, el principal armador electoral de LLA.

De la reunión de la Mesa Ejecutiva también participó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien dejó la sede de la calle Balcarce (a tres cuadras de la Casa Rosada) sin hacer declaraciones. Fuera de la reunión se aludió a la ofensiva libertaria en el distrito porteño: Karina Milei ordenó que este sábado se desplieguen más de cincuenta mesas de afiliación. En simultáneo, Patricia Bullrich publicaba que tres legisladores porteños se pasaban a las filas del Gobierno nacional.

Luis Juez reunido con Mauricio Macri

Previo a reunión de la Mesa Ejecutiva, Macri estuvo reunido con Luis Juez. El senador cordobés oficializó su renuncia a la presidencia del bloque del PRO en la Cámara Alta, lugar que será ocupado por el entrerriano Alfredo De Angeli.

Juez habló con la prensa. Dijo haberse sentido “honrado” cuando fue designado presidente del bloque del PRO “sin ser del partido”. “Ustedes han conjeturado, yo no dije nunca que me iba a La Libertad Avanza”, expresó, dando a entender que continuaría dentro del bloque del PRO.

“En un momento dije que voy a acompañar a este gobierno. Claramente lo voy a acompañar con mi mirada, con mi particular adhesión. Tengo una relación (con el presidente Milei). Pareciera que se incomodaran algunos colegas de ustedes. Tengo una relación maravillosa con el presidente Milei. Maravillosa. Al presidente Milei lo voy a acompañar desde mis convicciones. Lo que esté de acuerdo lo acompañaré, lo votaré y lo que quiera que no lo acompañe no lo voy a hacer como lo hice en 33 años”, explicó.

Juez se mostró molesto ante las versiones que indicaron que negociaba no solo su incorporación al oficialismo sino la presidencia provisional del Senado, que hoy ejerce el libertario Bartolomé Abdala. “Para que quede claro: me pusieron en una carrera en la línea sucesoria que jamás estuve como si yo fuera un miserable. Yo entiendo que la política tiene una cuota enorme de miserabilidad, pero no me anoten a mí. No soy un miserable”, sostuvo.

El senador por Córdoba dijo también que “en el 2027 me encantaría ser el candidato a gobernador de Milei” en la provincia de Córdoba, aunque, agregó: “no está confirmado, no me tentaron desde La Libertad Avanza”, dijo.

Juez recordó que uno de los motivos de dejar la presidencia del bloque fue su postura a favor de la expulsión del senador Edgardo Kueider, que no compartió con los miembros de su partido. “Yo no soy un miserable, no hago nada por especulación. Simplemente entiendo que después de tomar algunas decisiones que no fueron compartidas por algunos dirigentes, no es correcto que yo siga presidiendo una bancada sin ser de ese partido, porque los perjudico en la toma de decisiones”, explicó.

Mientras transcurría la reunión presidida por Macri, la oficina de prensa del PRO oficializaba los cambios: “Felicitamos a Alfredo de Angeli, nuevo presidente del bloque del PRO en el Senado. Desde el corazón del campo argentino, Alfredo llevó su compromiso y esfuerzo al Congreso, defendiendo siempre a los pequeños y medianos productores. Hoy, como presidente del bloque PRO en el Senado, continúa representando los valores de nuestro espacio: esfuerzo, diálogo y compromiso con el país”, se publicó en la red X.