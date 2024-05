«Deje de decir huevadas y dedíquese al proyecto», fuerte cruce en el debate de la Ley Bases

Durante el debate por la Ley Bases en el Senado, este miércoles, se registró un polémico episodio con fuertes discusiones entre dos funcionarios, el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans, y el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

Los enfrentamientos y las chicanas entre los senadores durante el debate del proyecto de la Ley Bases continúan. Esta vez todo comenzó con una intervención sobre la reforma laboral, allí el senador de la Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, apuntó contra el presidente del bloque Unión por la Patria expresando: “Espero que el senador Mayans no me venga a pegar como le pegó al diputado Cantone en Formosa. Hay una diferencia de edad y a mí me enseñaron a devolverla de chiquito”, haciendo alusión a la pelea en la Legislatura formoseña en agosto de 1999, cuando el radical Carlos Cantón pretendía ejercer como presidente provisional, y el episodio terminó en golpes.

Tras estos dichos, Mayans salió rápidamente al cruce: “Todas las huevadas que dice no tienen nada que ver. Es hora de que deje de decir huevadas y se dedique al proyecto que estamos tratando”.

El libertario durante su discurso realizó una fuerte crítica a la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, asegurando que «a Formosa le aborrece la actividad privada, la inversión. Odian la generación de riqueza porque saben que es el camino para sacar a la gente de la pobreza». Luego apuntó: «El senador Mayans pidió datos: Formosa es la provincia que menos empleados privados tiene del país”.

Siguiendo la misma línea, el libertario acusó al senador de «contrabandista»: ”El senador es de Clorinda, enfrente de Asunción (Paraguay), dos millones y medio de habitantes, la ciudad de mayor contrabando, se cansaron de pasar nafta, mercadería, por eso les encanta la brecha cambiaria”. Y sentenció: “Hacen de todo un negocio, triplicaban el contrabando de nafta a Paraguay, les molesta porque les estamos tocando negocios a todos”.

A partir de las acusaciones de Paoltroni, el senador formoseño respondió: “Lamento las expresiones del senador, me parece que tiene una obsesión. Está enojado conmigo, pero lo que pasa es que fue candidato y sacó 8% de los votos y el otro le arrastró el 70% de los votos y todas las huevadas que dice no tienen nada que ver con la ley que estamos tratando”.

Con información de TN